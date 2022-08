A fél világot meghódította a semmiből indult kelet-európai startup, aztán jött a feketeleves

Meg lehet-e hódítani a keleti-európai régióból a világot, úgy, hogy egy cég, a saját szektorában Európa első legalább 10 milliárd dollár értékű startupja, azaz decacornja legyen? Úgy tűnik, hogy igen. Az ötlet adott, 10 perc alatt a sarki boltból beszerezhető dolgokat házhoz szállítani. Hogy ezzel még Premier League csapat edzőmez szponzorának is lehet lenni, az már mazsola a kuglófon. Az alábbiakban a Getir történetét ismerhetik meg.

Manapság népszerű téma a startupok világa. Sokan remélik itthon is, hogy a magyar gazdaságon majd olyan cégek fognak érdemben lendíteni, amelyek most még csak egy-két programozó fejében léteznek, nemsokára azonban több száz embert fognak itthon foglalkoztatni és több száz millió dollárt fognak érni.

A startup világ egyik sajátossága azonban, hogy míg szinte bármelyik országban szárnyra kaphat egy jó ötlet, a megvalósításhoz tőkebevonás kell amely, ha nem figyelnek oda az alapítók, gyorsan olyan helyzetet teremthet, amiben ők már csak kisebbségi tulajdonosok, vagy már maga a cél is a korai exitelés.

A terjeszkedés iránya idővel a nemzetközi piacok felé mutat, az álom pedig Amerika, ám az oda tartó úton végül a régiónkból induló vállalkozásokat, ha igazán sikeresek általában felvásárolják.

NEM AKARNÁNK-E, HOGY EGY MAGYAR CÉG LEGYEN EGYSZER A MANCHESTER UNITED MEZSZPONZORA, HOGY EGY MAGYAR KÉZBEN LÉVŐ CÉG LOGÓJÁT LÁSSUK FOLYAMATOSAN NYUGAT-EURÓPA NAGYVÁROSAIBAN?

Van olyan cég, amely már megvalósította ezt az álmot a tágan értelmezett kelet-európai régióból. A térség egyik legsikeresebb üstökösének, a Getirnek az útját mutatjuk be, ami talán mindent megvalósított, amiről egy startup csak álmodni mer.

Az alapítás – Törökország

A Getirt 2015-ben Nazım Salur (a BiTaksi, Törökország vezető taxialkalmazásának alapítója), Serkan Borançılı (a 2011-ben az eBay által felvásárolt GittiGidiyor alapítója) és Tuncay Tütek (a PepsiCo és P&G volt európai és közel-keleti vezetője) alapította Isztambulban.

Az ötlet adott, egy mobil alkalmazáson keresztül 10 percen belül alapvetően a sarki kisboltból elérhető termékeket eljuttatni a felhasználókhoz.

A Getir célja az első naptól, hogy a saját cégnevével legyen aktív külföldön. Mindez olyannyira igaz, hogy már az elején a program kódját angolul, az alkalmazás kódját pedig angolul és törökül írták meg, valamint a kezdetektől fogva angolul jól tudó, igény esetén külföldön is dolgozni tudó alkalmazottakat vettek fel. A cég jóval korábban megpróbált Londonban üzletet nyitni, mint végülis 2021-ben sikerült, azonban mire pont lett volna befektetés hozzá, valami mindig történt otthon, ami ezt megakadályozta.

Magyarországon és Európában a biciklis és egyéb futárok helyzete sokszor szóba kerül, és nem a jó munkakörülmények az első dolog, ami róluk az ember eszébe jut: ideiglenes foglalkoztatás, rohanás, kiszolgáltatottság, kimerültség és sietség lehetnek inkább azok a szavak amelyek a helyzetüket jellemzik. Egy multi azonban nem csak úgy tud bánni az alkalmazottaival mint az Amazon, hanem a siker érdekében jó körülményeket is szem elől tudja tartani.

A pandémia alatt Törökországban legalább 160 motoros futár vesztette életét közúti balesetekben, így a futárok biztonsága a kezdetektől egy fontos kérdés volt a Getir számára. A kiszállítások sebessége a legtöbb cégnél számos esetben a futárok rovására történik. Míg sok cég ezt a terhet a futárokra és az éttermekre hárítja, akik – akár maguk veszélyeztetése árán is – a jobb értékelés és gyorsabb teljesítés érdekében sok mindent kénytelenek megtenni, addig a Getir ezzel szögesen ellentétes módszert választott. A cégnél a legfontosabb, hogy a futárok tartsák be a közlekedési szabályokat, és ezt a motorokon elhelyezett érzékelőkön nyomon is követik; megnézik például, hogy milyen szögben veszi be a kanyart egy futár, milyen gyorsan megy, milyen erővel fékezik. A futárok mindig egy pontos útvonalat kapnak ennek jegyében, amitől nem térhetnek el. Amennyiben egy futár kétszer hibát vét ebben, akkor elbocsájtják, mivel a cég politikája szerint nem a gyorsaság, hanem a jól megtervezett útvonal a fontos. Ezen túl minden városban saját raktárhálózattal is rendelkeznek, a cég így tudja a futárok egészségét nem kockáztatva tartani a 10 perces kiszállítást.

A motoros futárok nem használhatnak olyan utakat, amit kamionok is, 20-30 km/óránál gyorsabban se mehetnek és éjjel egy óra után sem dolgozhatnak. Ezen túlmenően speciális protektoros kabátot és sisakot viselnek és mielőtt a cégnél munkába állnak, egy külön vezetői tanfolyamot is el kell végezniük. A cég célja, hogy igazi szakma legyen a motoros futárkodás, ahol nem a legkevesebb pénzt keresik meg az emberek, hanem be vannak jelentve, normális egészségbiztosításuk is van. A cégalapító Tütek azt is megjegyezte, hogy a vezetésre alkalmatlan időszakokban, így havazás, nagy esők, erős széllökések idején minden esetben ideiglenesen felfüggesztik a szolgáltatásukat és ezt a vevők megértését kérve az alkalmazásban jelzik is ilyenkor.

Sokan azt gondolhatnák, hogy a cég növekedésének jót tett a pandémia, azonban míg korábban egész nap tudtak működni, a lezárások érdemben csökkentették a munkaidőt és hiába akartak profitálni a többlet rendelésekből, nem sikerült új raktárakat bérelni, vagy új járműveket venni sem, mert például Japánból nem érkeztek meg a megrendelt motorok, ráadásul egy sor új konkurens is piacra lépett.

Terjeszkedés

A cég már 2017-ben is jelentős külföldi terjeszkedéssel számolt, az alapító Salur így nyilatkozott:

Ankara, Izmir és Antalya előtt külföldön akarunk terjeszkedni. Először Londonban lépünk piacra. De nem csak nyugaton, hanem Dubaj és Sanghaj szerű helyeken is, minden olyan városban, ahol nagy dugók vannak és nagyon értékes az emberek számára az idő. Minél nagyobbak a dugók, annál nagyobb szükség van ránk.

A terjeszkedés fontossága végig kísérte eddig a céget, azonban a kezdeti ambíciók utóbb túlzottan is elhamarkodottnak minősültek, mint azt az alábbiakból látni lehet. A külföldi terjeszkedés viszont onnantól, hogy el tudott kezdődni, az első időszakban kiemelkedően haladt. A növekedéshez az kellett, hogy az alacsony összegű befektetési javaslatokat visszautasítsák, és amíg lehetett igyekeztek török befektetők kezében hagyni a céget.

Figyelmeztető jel volt a számukra, hogy bár Törökországban már korábban is voltak sikeres startupok, de ezek mindig túl korán vontak be tőkét, így nagyon gyorsan 20 % alatti lett az alapítók tulajdonosi hányada a cégben.

A Getir jelenleg Törökország mind a 81 tartományában jelen van és egy év alatt 8 országba kezdett el működni külföldön; Londonban 2021 januárjában, Amszterdamban 2021 májusában, Berlinben is ugyanekkor majd Párizsban 2021 júniusában érkeztek meg. Ezután a Getir 2021 nyarán megvette a BLOK nevű konkurens alkalmazást, amely Barcelonában, Madridban és Milanóban volt jelen, így a cég ezen piacokon is megjelent, végül pedig az USA következett. A terjeszkedés első és leginkább kritikus állomása Anglia volt.

Európa

A Getir Michael Moritz, a Szilícium-völgy egyik lefontosabb kockázatitőke-befektetője, és a hozzá kötődő Sequoia Capital 128 millió dolláros támogatásával lépett piacra Londonban. Ezzel 2021 elején 850 millió dollárra becsülték a cég értékét. Londonban nem követte az otthon alkalmazott franchise-rendszert, hanem elosztóközpont-hálózatra támaszkodva igyekezett 10 perc alatt a hétköznapi élethez szükséges kisboltokból beszerezhető termékeket a vevőknek eljuttatni. A Getir közvetlenül a nagykereskedőktől vásárolva, a kiskereskedelmi árra 10 %-ot rátéve értékesíti itt a termékeit, emellett azonban főállású motoros futárokat alkalmaz, akiknek a londoni piaci átlag fölötti bért is fizet.

2021 novemberében a Getir felvásárolta az egyik angliai konkurensét, a gyors élelmiszer kiszállítási piacon korábban elsőként megjelenő a Weezyt, ezáltal fontos lépést téve az erősen versengő piac konszolidálására. A Weezy London mellett Manchesterben, Bristolban és Brightonban volt jelen, olyan városokban, ahol már eddigre megvetette a lábát a Getir.

Amikor a londoni piacon megjelentek 6 konkurens cég volt, egy évvel később, a vállalat vezetője, Nazım Salur szerint már "kétszer annyi munkájuk volt, mint az összes konkurensnek együtt."

A Getir 2022 év elején Angliában 100 millió font befektetésével további 6000 munkahely teremtését tűzte ki, ezzel 10 000-re emelve az itteni alkalmazottainak a számát. Az Angliai terjeszkedés és annak a célcsoportja kapcsán árulkodó az a 2022 áprilisi adat, amely szerint az országban a legtöbbet ajrant, majd ropit, Ülker csokit, szezámmagos ropit, Biskrem süteményt, Tadım szotyolát, Halley Minit, baklavát és fagyasztott szimitet rendeltek - ezek mind török gyártású termékek. Nem feltételezvén végtelenül szűk kínálatot Angliában, kérdés, hogy a vevők ennyire ráhangolódtak ezekre a termékekre, vagy már alapból is túlontúl ismerték őket.

Az angliai terjeszkedés végül abban csúcsosodott ki, hogy 2021-ben a Getir lett a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspurs edzőmez szponzora. Ez média megjelenések szempontjából nagy teljesítmény volt, mivel London egyik patinás csapatáról beszélünk, ami évek óta résztvevője a Bajnokok Ligájának, és nagy ambíciókat dédelget Angliában is.

A Getir lett Törökország második unikornisa, azaz olyan startupja, amelynek az értéke meghaladja az egy milliárd dollárt.

A Getirt, amely 2021 januárjában és márciusában már 427 millió dollár befektetési tőkét tudott bevonni a külföldi terjeszkedéséhez, 2021 novemberében már 7.7 milliárd dollárra becsülték, miután júniusban bejelentette, hogy újabb 550 millió dollár tőkebehozatallal Franciaország és Németország mellett az USA-ban is piacra lép.

A cég németországi növekedése kapcsán számított az ottani 3,5 millió török származású lakosra,

akik már korábbról is ismerhették a márkát, a cél már az első évben az volt hogy Berlin után 20 másik városban is jelen legyenek.

USA és a terjeszkedés csúcsa

A Getir az USA-ban először Chicagoban jelent majd, majd egyből utána New York és Boston következett.

A cél itt is grandiózus volt: az USA-ban 300 város van, amely 100 000 fölötti lakossággal rendelkezik, ezek mindegyikében jelen tervezEtt lenni a cég,

és ha a növekedés gyorsításához szükséges, akkor akár konkurensek felvásárlása is szóba jöhetett. A növekedésnek anyagi akadályai úgy tűnt, nem igazán lehetnek, mivel az alapítók szerint a világ 200 legnagyobb befektetési alapjából már 190 kapcsolatba lépett velük.

2021 végére világszerte legalább 30 olyan cég volt, ami a Getir technológiáját másolta, pedig általában Törökországban másolják mások újításait, nem pedig fordítva. A cégalapítók szerint 2023 végére 100, őket másoló cég is lehet majd a világpiacon, mivel azonban ők találták ki a technológiát, a rutinjuk komoly előnyt tud képviselni középtávon is. 2021 végére a cégnek legalább 1000 alkalmazottja volt egyszerre a cég részvényese is, és idővel a raktáraikat is egyre nagyobb mértékben olyan emberek kezdték el vezetni, akik eleinte még motoros futárként kezdtek.

2022 áprilisára már 11,8 milliárd dollárt ért a cég, amely így a gyors házhozszállítási szektorban Európa első decacornja lett, azaz legalább 10 milliárd euró értékű startupja.

A világban lévő unicorn cégeket listázó CB Insights adatai szerint a világban ekkor meglévő 1052 unicorn közül 36., Európában pedig 4. volt a Getir. Eddigre egy év alatt több mint 2 milliárd dollár tőkét sikerült bevonnia és 30 000 fő fölötti alkalmazott számmal rendelkezett, és az egyik alapító, Tuncay Tütek szerint még az agyelszívást (brain drain) is sikerült a visszájára fordítaniuk, olyan mértékű fiatal munkaerőt tudtak Törökországba vonzani. Ezen túlmenően a cég vezetőségében jelentős a nők aránya, és egészében is az alkalmazottak 40 %-a nő.

Fenntartható-e a növekedés?

A sikersztori azonban most úgy tűnik, ha nem is ért véget, talán egy kicsit megakadt. Nemrég azonban 14 %-os globális leépítésekről érkezett hír, a Getir a 32 000 alkalmazottjából 4 480-at tervezett elbocsájtani világszerte, valamint jelentős visszafogni az erősen tőkeigényes nemzetközi terjeszkedését. Mindez a hír azután érkezett, hogy alig két hónappal korábban 768 millió dollár tőkebevonásával 11,8 milliárd dollárosra nőtt a cég becsült értéke.

A folyamatos növekedéshez folyamatos friss tőkére is volt szükség, amely úgy tűnik, még a pandémia során is rendelkezésre állt, hittek a befektetők még Amerika meghódításában is, azonban az orosz-ukrán háború utáni recesszió már lehet túl nagy falatnak bizonyul. Ki kell derülnie lassan, hogy sikerül-e konszolidálni a helyzetet, vagy pedig meg kell fizetni a túl gyors növekedés árát, és folyamatosan elbocsájtások közepette kivonulni különböző piacokról.

Addigis ott lesz a Tottenham Hotspurs edzőmezén a cég logója, emlékeztetve mindenkit, hogy egy jó ötlettel és sok munkával a régiónkból is elérhetőek a legnagyobb piacok.

Címlapkép: Visionhaus/Getty Images