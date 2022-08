Özönlenek a robotok a munkahelyekre - vajon mire képesek az új kollégák?

Manapság egyre gyakrabban futhatunk bele chatbotokba, hiszen a vállalatok a belső kommunikáció automatizálása mellett az ügyfélkapcsolattartásban is kiterjedten használják ezeket a szoftvereket. Azonban jóval kevesebben látnak bele egy ilyen új "robotkolléga" születésének folyamatába, nem tudják milyen buktatói lehetnek a bevezetésének, de azt sem, hogyan kell "kinevelni és tanítani" őket az elvárt eredményért. Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tettünk fel a magyar fejlesztésű Talk-a-Bot alapító-vezérigazgatójának, Deliága Ákosnak, akivel arról is beszélgettünk, mit jelent egy gép öntudatra ébredése, és milyen etikai vonzata lehet a mesterségesintelligencia-fejlesztéseknek.

Banking Technology 2022 Erről a témáról is szó lesz a Portfolio október 6-ai Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

Miyen iparágakban, szektorokban használják előszeretettel a chatbotokat? Milyen tevékenységek válthatók ki vele?

Gyakorlatilag a gazdaság minden szegmenséből vannak ügyfeleink, az állami szférából, a pénzügyi szektorból, a malomiparból, de futárcéggel is dolgozunk együtt. Az látszik, hogy elsősorban a vezetők nyitottsága és a digitalizáció szintje határozza meg, mennyire tudunk jól együttműködni. Van például egy malomipari partnerünk, ahol már a belső kommunikáció alapját is a mi rendszerünk szolgáltatja, de sok helyen még győzködni kell az ügyfeleket arról, hogy ez ma már nem pusztán egy "csilivili, nice-to-have" kategória. Azt tudnám mondani tehát, hogy nagyon személyfüggő, hogy melyik cég fogadja be a megoldást, de mérettől, iparágtól függetlenül azt látjuk, hogy erős relevanciája van már a rendszereinknek.

A vállalatok egyre szélesebb köre szeretné a chatbotokat mind a külső, mind a belső kommunikációs esetekben alkalmazni. Az ügyfélszolgálati megoldásunknál az látjuk, hogy a komplexebb szabályrendszerek megértését és feldolgozását rábízzák az MI-re, amely választ talál a felmerülő kérdésekre. A belső kommunikációs rendszereknél pedig azt vettük észre, hogy a klasszikus kör-e-mail, intranet helyett egyre többen választják a mi rendszereinket. Összesen ötven különböző funkciót számoltunk össze, amire a rendszerünk alkalmas. Ezek lefedhetnek olyan feladatokat, mint például a titkosított bérpapírkiküldés, a szabadságigénylés, vagy akár az egyéni munkaruhaigénylés.

Van olyan kívánság, amelyet technikai korlátok miatt még nem tudtok teljesíteni?

Technikai korlátok kevésbé, de túlzott elvárások megjelenhetnek. Előfordul, hogy egy banknak van ezer pdf dokumentuma, és ebből a strukturálatlan halmazból kell az MI-nek választ adnia egy kérdésre. Ez nem feltétlenül technikai korlát, inkább arról van szó, hogy a tanulási minta túl kicsi, a lehetséges válasz viszont túl sok.

A másik, ami inkább egy stratégiai döntés, hogy mi a kérdések értelmezéséhez használjuk az MI-t, válaszokat nem generálunk, - hiszen a lehetőségét is ki akarjuk zárni annak, hogy félretájékoztatjuk a felhasználókat - hanem az az ügyféllel egyeztetve történik. A legtöbb iparág, amiben működünk erősen szabályozott, ezért nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a robot válasza helyes információt tartalmazzon. Itt elég csak megint a pénzügyi világ, vagy akár az egészségügyi szolgáltatók szabályaira gondolni.

A választ vagy panelekből rakjuk össze, és az olyan gyorsan változó válaszelemeket, mint az árfolyam, a készletinformáció, vagy a nyitvatartás valós időben, adatbázisból hívjuk le. Általában a választ egy szakembernek is jóvá kell hagynia, hogy biztosan helyes információt tartalmazzon. A technika többre lenne képes, de a jobb eredmény érdekében szabályozási vagy etikai önkorlátozást kell bevezetnünk.

Deliága Ákos. Fotó: Varga Dániel

Ez nem akasztja meg az automatizációt?

Mi igyekszünk követni a praxisunkban a Pareto-elvet, vagyis a beérkező kérdéstípusok 20 százaléka felel a beérkező kérdések daraszámának a 80 százalékáért. Jeleleg nem célunk, hogy száz százalékban válaszoljunk minden beérkező kérdésre.

És ha a beérkezett kérdések 80 százalékának a 90 százalékban jól, azaz helyesen, relevánsan, ügyfélelégedettséget kiváltóan válaszol a rendszer, azzal már nagy terhet veszünk le a cégek válláról, de a kreatív munkát, ami egyedi válaszokat kíván meg, továbbra is átengedjük a humán kollégáknak.

Milyen buktatói vannak egy chatbot bevezetésének? Hogyan kezelitek az ilyen helyzeteket?

Az egyik buktató például, hogy túlbecsülik az IT-igénybevételt, mivel a chatbotot és az MI-t kizárólag IT-projektnek tekintik, és emiatt félnek, hiszen az IT-erőforrások szűkösek. Ilyenkor megadunk nekik egy óraszámot, és megmutatjuk, mennyire kell bevonni az IT-t. Ettől általában megnyugszanak. A chatbot betanítása viszont sokkal több időt igényel, foglalkozni kell vele, és ha ezt elmulasztják, akkor a hasznossága idővel elolvad, a rendszer elavul. Bizonyos kérdésekre nem fog tudni válaszolni, vagy csak rosszul.

A chatbotra úgy kell gondolni, mint egy új kollégára, aki éjjel-nappal válaszol a kérdésekre, de ehhez foglalkozni is kell vele.

A másik buktató a különböző vállalati osztályok ellenérdekeltsége. Ha egy nagyobb vállalatnál vezetjük be a rendszert, akkor előfordulhat, hogy a marketing és a kereskedelmi osztály nagyon akarja a fejlesztést, de például jogi osztály, vagy az adatbiztonsgái részleg csak a macerát látja benne. Van olyan cég, ahol megkérdezik, hogy MI van-e benne, mert ha igen, akkor biztos nem akarják. A cél, hogy minden szereplőt a projekt mellé állítsunk, még akkor is, ha kevés szálon kötődik a hozzá. A legtöbb cégnél, akikkel dolgozunk, mi vezetjük be az első chatbotot és általában az első MI-n alapuló szolgáltatást is. Így ebben nagyon komoly evangelizációs munkánk is van.

Létezik averzió a mesterséges intelligencia irányába?

Sokszor van ilyen, hiszen nincs elég tapasztalat vele kapcsolatban. Hallanak róla a sajtóból, gyakran negatív töltetű hírekkel találkoznak. Tisztában vannak vele, hogy ez egy fejlődő technológia, de mindenki a saját szakterületét érzi a legspeciálisabbnak, és úgy vannak vele, hogy másnak biztos jó lesz, de nekik nem kell. Türelemmel kell az ügyfelekhez állni, hogy a szervezet minden tagja megértse, miért is jó ez neki hosszú távon.

Milyen növekedési lehetőséget látsz még a chatbot-iparágban?

Maga az iparág még a következő 5 évben is 15-20 százalék körüli növekedéssel számol a globális piacon, még az IT területén belül is nagy a potenciálja. Kedvező a makrokörnyezet, magas a szakemberhiány, nem elveszik a robotok a munkát, hanem segítenek pótolni a hiányzó munkaerőt. Problémát jelent, hogy DESI index szerint a kkv-szektorban hátulról a harmadikak vagyunk. A magyar cégek csupán 34 százaléka használ alapszintű digitális technológiát. Ennek ellenére látszik, hogy a magyar gazdaságban komoly tartalékok vannak, egyre többen használják a digitális eszközöket, egyre több dologra, a piaci telítettséget viszont még közel sem értük el.

Milyen különbségek merülhetnek fel a helyi és a nemzetközi ügyfélcsoportok kiszolgálásában és a chatbot implementációs folyamatában?

A vállalatvezetés, innovációs érzékenység, és a digitalizációra való nyitottság, ami a vízválasztó, és nem a vállalatok lokációja. Ahol nem kell a vezetőség körében folyamatosan bizonyítgatni és garanciákat vállalni, hogy a megoldásunk értéket tud teremteni, ott sokkal gyorsabban bevezetjük, és meg is térül, függetlenül attól, hogy magyar vagy külföldi a cég.

A platformosodás útjára léptetek, vagyis létrehoztatok egy olyan keretrendszert, amelyben különösebb technikai tudás nélkül is össze lehet rakni egy nagyvállalati chatbotot. Mekkora igény mutatkozik erre? Vannak, akik már saját maguknak gyártják a robotokat?

Arra a szegmensre lövünk, akik szolgáltatás formájában igénylik tőlünk a rendszert. A Talk-a-Bot értéke egyrészt a platform és a bevezetés módszertana. Utóbbi az a know-how, amit az évek során gyűjtöttünk és az ügyfelek is ezt keresik, ezt akarják megvenni. Ha elmegyünk egy kereskedelmi vagy gyártó céghez, tudjuk mit fognak kérdezni az ügyfeleik, mire van szüksége a dolgozóiknak. Ha valaki egyedül áll neki, sok minden kimaradhat. Mi abba az irányba mozdultunk el, hogy a bevezetés gyors legyen úgy, hogy kész sablonokat adunk az ügyfeleknek, és ha úgymond „evés közben megjön az étvágy”, a mesterséges intelligencia tudásbázisát már önállóan is karban tudják tartani, és a belső kommunikációs rendszerek folyamatai is bővíteni tudják.

Ezt már élvezni szokták az ügyfelek, és önképzésként, személyes fejlődési lehetőségként élik meg. Eleinte segítünk nekik, de a fenntartási részt szeretnénk átadni nekik, és ehhez minden eszközt biztosítani tudunk.

Az tény, hogy sok globális multinak van olyan platformja, amellyel "összekattingathatnak" maguknak egy chatbotot az ügyfeleik, de ez csak olyan cégeknél lehetséges, ahol van bőséges IT-erőforrás, és tudnak a projekthez dedikálni valakit. Tízből nyolcszor azok a cégek, amelyek erre az útra léptek, egy-másfél év múlva hozzánk fordulnak, és megveszik ugyanezt szolgáltatásként, mert például elmegy az IT-s vagy lesz más fontosabb projekt. Akinek ez nem tartozik az alaptevékenységébe, annak sosem lesz erre annyi kapacitása, mint nekünk.

Nemrég bővítettétek a csapatot úgynevezett robottanítókkal. Mesélnél egy kicsit erről a munkakörről? Milyen képességekkel és tudással kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki robottanítóvá váljon?

A chatbot piacon a felhasználói élmény háromnegyede a betanított szövegen múlik. Ezért specializáltunk erre egy szakmát. Ők a robottanítók. Hasonlítanak a pedagógusokhoz, hiszen több területhez kell egyszerre érteniük. A fejlesztők, az ügyfeleink, és maguk végfelhasználók egy háromszöget alkotnak, aminek ők, a robottanítók állnak a közepén. Feladatuk, hogy javítsák a kommunikációs élményt.

Tisztában kell lenniük azzal, hogy mi az a stílus és szöveghossz, amit megért a felhasználó, konzultálni kell az ügyféllel azokról a szakkifejezésekről, amik kellenek a tudásbázisba, és azt is tudniuk kell, hogy technológiailag mi az, ami még megvalósítható. A fő kompetenciájuk a nyelvi készség: az egyik kollégánk például egy marketingszakmából érkező kreatív szövegíró, de van nyelvészünk is. Fontos képességek a pontosság, a monotonitástűrés és az adaptív nyelvhasználat. Utóbbira különösen nagy szükségük van, hiszen új ügyfélszektorok szövegkörnyezetét kell elsajátítaniuk. Szóba jöhet gyorsétterem, bank, közmű, autógyár, vagy rendezvény szóhasználata és szakzsargonja is.

Programozói háttér nem szükséges, hiszen a megoldásunk nagy előnye, hogy a mi robotunkat úgy is be tudják tanítani, hogy nincs műszaki hátterük, anélkül is meg tudják érteni és nyelvi képességeiken keresztül fejleszteni tudják.

Mennyire nehezítette meg eleinte a magyar nyelv komplexitása a chatbotok fejlesztését? Milyen módszerekkel tudjátok felkészíteni a robotot az élő és a normatív nyelv közti különbségekre?

A magyar nyelv komplexitása a mi szintünkön nem okoz problémát. Remek párhuzam erre a finn oktatás, amely a világ élvonalába került úgy, hogy a nyelv hasonlóan nehéz, mint a magyar, de a pedagógiai módszertan ott az egyik legjobb a világon.

Így, ha az MI elég jó, és jól be is tudjuk tanítani, akkor a nyelv komplexitása mindegy, hiszen az adatbázis alapossága, pontossága fogja megadni azt, hogy mennyire válaszol jól a robot, és hogy milyen alapadatokból dolgozik.

A rendszer pontossága így a tanítóinkon múlik, és nem a technológián. Mi betanítjuk a különböző emberi hibákra, elütésekre, helytelen ragozásra, szórendi hibára, helyesírási hibára hibák, szinonimákra, szakzsargonokra vagy szlengekre. A végfelhasználók nem mindig ismerik fel időben, hogy chatbottal beszélnek és emiatt sokszor tele van körítéssel a mondanivaló. A chatbotnak a körmondatokat is ki kell tudni szűrnie.

A chatbot nagyon jó ablakot nyit az ügyfeleink végfelhasználóinak gondolkodására. Erre jó példa, amikor egy banki lízingtermékkel kapcsolatban tanítottunk egy chatbotot több heten keresztül. Egy ponton kiadtuk külső tesztelőknek. Ez egy autólízing termék volt, és az első tesztelő annyit mondott a chatbotnak, hogy „adjatok pénzt, autót akarok venni". Erre eleinte nem volt betanítva a rendszerünk, az ilyen szinten triviális megfogalmazást nem értette.

Az egyszerűbb, repetitív kommunikáció automatizációján túl képes lehet-e a chatbot összetettebb, kreatívabb megoldást igénylő kommunikációs helyzetek megoldására? Mikor jutunk el idáig, vagy ezt már ne is a chatbotoktól várjuk?

A kreativitást és az asszociáció képesség emberi kiváltságok, tényleges kreatív dolgokat az MI még egy jó ideig nem fog tudni produkálni. Lehet, hogy tud nagyon gondoskodónak tűnni, de valós empátia nem jelenik meg nála.

De nem is ez a cél, sokkal inkább az, hogy a repetitív munkát át tudja venni, és ezáltal az emberállomány több kreatív, magasabb hozzáadott értékű feladatot kapjon.

Nemég röppent fel a hír, hogy a Google alkalmazottja szerint „életre kelt” a cég chatbotja, pontosabban az LaMDA, amely egy rendszer a chatbotok fejlesztésére. Mit gondolsz erről, elképzelhető, hogy valóban „öntudatra ébredt” egy nyelvi modell?

Engem nem győzött meg, szerintem ez egy jól betanított rendszer válasza. Ahhoz, hogy igaz legyen a megállapítás, miszerint a LaMDA öntudatra ébredt, azt kellene bebizonyítani, hogy a szoftver képes az asszociációra, kreatív, empatikus, megváltoztatja önmaga programját és nem csupán a nyelvrételemzés MI-jét. Ha ezek megvannak, talán el tudnám hinni, hogy megvalósult, de erre nincs bizonyítékunk.

Régóta foglalkoztatja az emberiséget, hogy mi a valós érzelemkifejezés, hogyan definiáljuk a valós öntudatot. Ezzel rengeteg sci-fi író is foglalkozott Asimovtól, Philip K. Dickig.

Az, hogy egy robot meggyőzően kommunikál, reagál különböző érzelmekre, visszatükrözi azokat, és valós reakciót ad vissza, nem jelent valós érzelemkifejezést.

Japánban például fejlesztettek párkapcsolati chatbotokat, amikkel össze is házasodtak. Az, hogy érzelmekre reflektál egy rendszer, a mi praxisunkban is megszokott. A robot nem érez szomorúságot, nincsenek kognitív és fiziológiai reakciói, nem nő a pulzusa, vérnyomása, ellentétben egy emberrel, akit, ha megbántanak, akkor lehet, hogy utána rosszabbul teljesít egy feladatban, nő a stressz-szintje, érzelmileg feldúlt lesz. A robotoknál ilyen nincs, a programnak a része, hogy érzelmekre reagál.

Az viszont már más kérdés, hogy a rendszert betanító programozóknak, robottanítóknak milyen felelőssége van az MI betanításában, milyen etikai, szociológiai berögzüléseket programozunk a szoftverekbe. Egy kísérlet során betáplálták az amerikai bírósági eseteket egy MI-be, hogy azok alapján igazságosabb ítéletet hozzon. Új eseteket adtak neki, aztán megnézték, hogy mi alapján hozott döntést. Két faktor alapján ítélt: irányítószám és bőrszín. Erre az a magyarázat, hogy a rendszer pusztán statisztikai valószínűség alapján hozott döntéseket. Ettől persze robottanítók beavatkozásával el lehet téríteni, a kérdés csak az, hogy a tanítónak milyen berögzülései vannak.

Hasonló a svájci művészpár esete, akik betanítottak egy számítógépet arra, hogy a dark webről kokaint rendeljen. Ezután kitették a gépet egy kirakatba, majd hagyták, hogy a rendőrség letartóztassa. Ki volt itt a bűnös? A számítógép vagy a művészpár?

Az érzelmi intelligencia, az etika, a jogszerűség ilyenkor áthelyeződik a programozókra.

Mi rögtön eláruljuk felhasználóinknak, hogy egy chatbottal van dolguk, nem próbáljuk azt a képet kelteni bennük, hogy egy emberrel beszélgetnek. Miután kiderül, hogy egy programról van szó, a felhasználók sokkal felszabadultabbak lesznek, szabadabban fejezik ki a frusztrációikat, akár durvább hangnemet is meg mernek ütni, mint egy emberrel szemben bármikor is tennék. Ilyenkor a robotunk, akit ez nyilván nem érint meg, humort alkalmazva igyekszik oldani és átfordítani a beszélgetést.

Banking Technology 2022 Erről a témáról is szó lesz a Portfolio október 6-ai Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

Címlapép forrása: Getty Images