Pluszban zártak az amerikai tőzsdék

Újraindulni látszik a tavaly több ízben is fellángoló mémrészvény-őrület, a kisbefektetők a nyaralásról hazaérve úgy tűnik, hogy ismét a shortosok megkergetését tűzték ki a napi to-do listáikra. Nemég egy hongkongi fintech-cég árfolyamát robbantották fel, most pedig a korábban is reflektorfényben fürdő Bed Bath & Beyond került a célkeresztbe.