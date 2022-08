Összeférhet a jelen kor gazdasági, energiapiaci krízise és a zöld világ jövője?

A fenntarthatóság megkérdőjelezhetetlen súlyát és a gazdasági életbe való betörését néhány éve még érdeklődő tekintetek figyelték, az elmúlt egy év azonban rendkívül gyors alkalmazkodásra bírta rá a gazdaság szereplőit. A geopolitikai események és az energiaválság egyszerre hozott sürgető felismerést, de közben rövid távon újabb akadályokat gördített a klímasemleges működési célok elé. A taktikai játékok közepette azonban a természet újabb és újabb figyelmeztető jeleket küld, a klímaváltozás, illetve az ezzel járó szélsőséges időjárás, valamint az ebből fakadó életminőséget rontó események pedig már fizikai kockázatot jelentenek egyéni, vállalati, valamint nemzeti szinten is. Számos kérdőjellel, aggállyal, de közben lehetőséggel nézünk szembe a következő hónapokban - amelyekkel a szeptember 6-i Sustainable World 2022 konferencián is foglalkozunk.

Fenntarthatóság a gazdaság és a politika fókuszában

Egymás után kapja a csapásokat az egész világ, Európának és a magyar gazdaságnak is egy ilyen kérdőjelekkel átszőtt helyzetben kell megtartani a stabilitását, növelni a versenyképességét, segíteni a vállalatok működését és az adott helyzetre való reagálását. A rövid távú túlélés mellett nem szabad hagyni, hogy feledésbe merüljenek a hosszú távú fenntarthatósági célok, különben az elmúlt két éves krízis-sorozat tovább folytatódik.

Az aktuális gazdasági és politikai célokról a Sustainable World konferencián Palkovics László, a Technológiai és Innovációs Minisztérium minisztere tart előadást, míg a zöld energia jövőjéről szóló beszélgetésünkben Steiner Attila, energetikáért felelős államtitkár vesz részt, és vázolja majd fel a kormány álláspontját.

A klímaváltozás veszélyeiről, amelyek már most is nagy gondot okoznak a társadalomnak, Ürge-Vorsatz Diána, fizikus és klímakutató tart gondolatébresztő előadást. Bár hosszú távú problémának tűnhet a klímaváltozás, a hatását már most is érezzük, egy korábbi cikkünkben idéztünk a klímakutatótól, aki már nyár elején arra figyelmeztetett, hogy az egész nyári átlag akár 2 fokkal is a szokásos felett lehet, a csapadék pedig különösen Közép-Európa felett csökken. A hőség és a kevés csapadék aszályokhoz vezet, ami az élelmiszerellátási problémákat is erősíti. A szakértő akkor úgy fogalmazott, hogy:

Mikor életünk egyik legforróbb nyarában sülünk meg, gondoljunk arra, hogy ez lehet a maradék életünk egyik leghűvösebb nyara....

A fizikai kockázat tehát itt van, és azonnali beavatkozást igényel mind egyéni, mind vállalati, mind országszinten. A konferencia egyik délelőtti beszélgetésében különböző iparágak képviselőit szólaltatjuk meg, hogy saját területük tapasztalatairól számoljanak be.

Zöld pénzügyek, ESG a gyakorlatban és zöld átállás

A pénzügyi szektor gyors zöldítése az egyik legfontosabb feladat a zöld átálláshoz, a hatalmas vállalati vagy akár a kisebb lakossági beruházási költségekre, az új programokra elő kell teremteni a pénzt. Van már számos jó kezdeményezés: a zöld kötvények, a zöld vállalati hitelezés, a zöld jelzáloglevél-vásárlás vagy lakossági szinten a Zöld Otthon Program mind ezt a célt szolgálják. Rendkívül nagy ezekre az érdeklődés, többek között azért, mert a finanszírozási feltételek is kedvezőbbek tudnak lenni, mint a hagyományos forrásbevonási körök esetén.

Mindeközben az ESG szempontok egyre több céget kezdenek érinteni, egyre bővül azoknak a köre, akik számára kötelező lesz ezen nem pénzügyi jelentés elkészítése, valamint a legtöbb vállalat már kezdi érteni, hogy a szabályoktól függetlenül, a befektetői érdekek miatt is figyelni kell a környezeti, társadalmi, és kormányzási szempontokra. Ezért elengedhetetlen, hogy minél többet beszéljünk a bűvös hárombetűs szó gyakorlati megközelítéséről, a riportkészítéshez szükséges első lépésekről.

A zöld finanszírozási lehetőségek, illetve az ESG gyakorlati megközelítése mellett a szeptember 6-i konferencia délelőttjén, egy adott iparágat, az ingatlanszektort is bemutatjuk, hogy ennek esetében milyen szinteken, eszközökön, gondolkodáson keresztül valósul meg a zöld átállás.

Zöld energia és zöld közlekedés

Az egyik legaktuálisabb téma most az energiakrízis megoldása, ennek a megújulók jó lehetőséget teremtenek közép vagy hosszú távon, de a rövid távú megvalósítás még nem megoldott. A 2022-es év bebizonyította, hogy aligha van az energiapiac átalakításánál fontosabb tennivalónk, a háború elsődleges feladattá tette a fosszilis energiahordozókról való gyors leválást, a kitettség csökkentését, az ellátásbiztonság megteremtését és minden ehhez szükséges beruházás felgyorsítását.

Az még kérdés, hogy a leválásban milyen szerepe lesz a kapacitásbővítést igénylő napenergiának, esetleg más megújulóknak, a zöld hidrogénnek, vagy akár az atomnak, illetve, hogy a gázról való leválás milyen időtávon, és kiváltási lehetőségek mentén lesz megvalósítható. A konferencia Zöld energia szekciójában több előadás, illetve beszélgetés keretében lesz mindezekről szó, résztvevőink között lesz például Steiner Attila, energetikáért felelős államtitkár, Endersz Frigyes, az E.ON Hungária stratégiai igazgatója, Vuk Kopanja, az ACT Commodities kvótakereskedelemmel foglalkozó szakértője, Farkas Gábor, a SolServices vezérigazgatója, Losonczy Géza, a KPMG szakértője, valamint Hannah Montag, a Clarkson & Woods szakértője is.

A klímacélok megvalósításához nem elég az energiaszektor és az épületállomány átalakítása, a közlekedésben is rendkívüli kihívások vannak. Az elektrifikáció, a zöld hidrogén, az alternatív üzemanyagok évtizedek óta nem látott újdonságokat hoznak a közlekedésbe, miközben a szokásaink is alakulnak át, amire technológiai, költség és kínálati oldalról is reagálni kell. De vajon tömegtermékké tudnak alakulni a most még méregdrága és pilot eszközök? Gátat szab-e az elektromos járművek elterjedésének az ellátási láncok töredezettsége vagy az alapanyaghiány? Fel tud készülni az ipar az új generáció megváltozott mobilitási szokásaira? Ezekre a kérdésekre is keressük a válaszokat a Sustainable World délutáni beszélgetései során.

Fenntartható vállalatok a jövő vállalatai

A marketing kérdésekben és a brandépítésben elengedhetetlen, hogy egy vállalat rendelkezzen zöld stratégiával, és transzparensen, a dolgozók, befektetők, ügyfelek, beszállítók elvárásainak megfelelően működjön. Tudnia kell azt is, hogy hogyan lehet zöldnek lenni anélkül, hogy a „greenwashing” csapdájába esne, de az sem kis kihívás, hogy utólag bebizonyítsa, hogy megfelelt a zöld finanszírozási feltételeknek. Ezen túl, a túl nagy vállalások akár visszafelé is elsülhetnek, nem egyszerű ugyanis jelen tudás szerint megfelelni a távoli ambiciózus klímasemlegességi céloknak. A vállalat stratégiáján túl pedig talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy a munkavállalók, akik folyamatosan működtetik és formálják a vállalatot, miként vélekednek, illetve, hogy a legfiatalabb generáció, a leendő munkavállalók felé mit tud üzenni egy fenntarthatóságért elkötelezett cég.

Rengeteg témakör, piac, vállalat, érdekeltség csoportosul a fenntarthatósági kérdések köré. Éppen ezért foglalkozunk a felsorolt témáik mindegyikével az iparágakon átívelő Sustainable World konferencián, illetve az ehhez kapcsolódó Green Awards díjátadón.

