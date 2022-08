Lecsavarta Oroszország az európai gázcsapokat, és ezért példátlan negatív rekord felé halad

Mivel az első hét és fél hónapban 13,2%-kal 274,8 milliárd köbméterre csökkent az orosz Gazprom gázkitermelése, így nagyon valószínűtlen, hogy elérné év végére a 400 milliárdos határt, így az idei tényadat példátlan negatív rekord lesz Oroszország újkori történelmében – mutattak rá az orosz Energetikai Fejlesztési Központ elemzői. Mindez azért különösen lényeges, mert még április végén is, tehát a háború kitörése után két hónappal is, azt vázolta a Gazprom vezetője, hogy idén közel 500 milliárd köbméteres gázkitermelésük lesz.

A Gazprom tegnap tette közzé a január 1. és augusztus 15. közötti gázkitermelési és export számait, illetve azt, hogy az európai export várható további visszafogása esetén akár további 60%-kal is drágábbá válhat a gáz télen a kontinensen. Ennek pedig komoly negatív következményei lennének például a magyar rezsicsökkentés minap bejelentett új szabályaira is, amint arra tegnap esti cikkünkben rámutattunk.

A friss Gazprom-számok ismeretében most az orosz Energetikai Fejlesztési Központ elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy Oroszország újkori történelmében először 400 milliárd köbméter alá csökkenhet a Gazprom gáztermelése az idén az export visszaesése miatt. Amint tegnap rámutattunk: idén január elseje és augusztus 15. között a FÁK-országokon kívüli orosz gázexport (lényegében Európát és Törökországot jelenti) 36,2%-kal 78,5 milliárd köbméterre esett, de az első közel nyolc hónap együttes eredménye elfedi azt, hogy mi történt az utóbbi hetekben.

Júliusban ugyanis 58,4%-os, augusztus első felében pedig 59%-os zuhanás volt a Gazprom európai gázexportjában.

Ez szorosan összefügg azzal, hogy az orosz gázfegyver kihasználása miatt már tucatnyi uniós tagállamba leállt a közvetlen orosz gázexport, illetve június közepétől július végéig mintegy 60%-kal fogta vissza a Gazprom az Északi Áramlat 1-en a gázküldést Németországba a turbinaügyre hivatkozva. Aztán még tovább tekerte a gázcsapot és most már csak a kapacitás 20%-át küldi ezen a nagyon fontos útvonalon a németekhez.

A letekert európai gázcsapok oda vezetnek, hogy vissza kell fogni Oroszországban a gázkitermelést, ugyanis közben az oroszországi gáztárolókat már nagyrészt feltöltötték.

Ezzel függ tehát össze a beszakadó orosz gázkitermelés, de persze mindez az árakat az egekbe tornászta Európában, így az oroszok bőven a „pénzüknél vannak” ebben a tekintetben.

"Amennyiben folytatódik az export csökkenő tendenciája, ami a legvalószínűbbnek tűnik, akkor a Gazprom éves termelése a modern orosz történelemben először nem haladja meg az évi 400 milliárd köbmétert. A termelés dinamikáját ugyan érezhetően befolyásolhatja a téli időjárás, de egyelőre úgy tűnik, hogy a 400 milliárd köbméteres szint elérése nagyon valószínűtlen, mivel a Gazprom a közelgő fűtési szezon előtt nagyrészt feltöltötte az orosz gáztározókat" - vélik az orosz intézetnél az MTI összefoglalója szerint.

A Gazprom júliusban csupán 24 milliárd köbméter földgázt termelt, ami augusztusban 22 milliárd köbméterre eshet – vázolják az Energetikai Fejlesztési Központ szakértői, ami alapján tényleg elérhetetlennek tűnik a 400 milliárdos kerek szám.

Mindez azért is külön figyelemre méltó, mert még április végén, tehát két hónappal a háború kitörése után, a Gazprom vezérhelyettese, Vitalij Markelov azt mondta: a holding 494,4 milliárd köbméter gáztermeléssel számol az idén a tavalyi 514,8 milliárd köbméter után.

Ma a Joint Organizations Data Initiative (JODI) azt közölte, hogy az orosz gázkitermelés júniusban havi alapon 18%-kal esett és már 70%-kal alacsonyabb volt, mint márciusban. Mindez tehát azt jelenti, hogy az oroszok európai gázexportjának visszafogása jócskán visszafogja a kitermelési tempót is, ami klímavédelmi szempontból látszólag kedvező. Európa ugyanis például a relatív gázhiányos helyzet enyhítésére távoli tájakról is durván felpörgette a cseppfolyósított földgáz importját, ami szintén terheli a környezetet, másrészt a szén- és olajalapú erőművi áramtermelést is kénytelen felpörgetni, ami viszont jóval szennyezőbb a gázalapú termelésnél.

