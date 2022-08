A körzővel és vonalzóval megrajzolt medvepiaci rally vagy egy új bikapiac születése?

Az augusztus 16-i keddi kereskedési napon négy hónapnyi alámerülés után újra megérintette a 200 napos mozgóátlagát az S&P 500 index. Az utóbbi hetekben masszív és heves emelkedést láthattunk az amerikai részvénypiacon, ahogy azt az S&P 500 index 2021. október 1. és 2022. augusztus 16. közötti napi gyertyás grafikonja mutatja (zöld vonallal került jelölésre a 200 napos mozgóátlag):

Az ábrán kék karika jelöli a májusi inflációs adatok június 10-i közzétételének a napját. A jelenlegi helyzetben az egész tőkepiac egyik legnagyobb kérdése az, hogy amit a június 17. és augusztus 16. közötti két hónapban láttunk, az „csak” egy medvepiaci rally volt, vagy már túl is vagyunk az egész medvepiacon, és a trendforduló után megszülető bikapiac első intenzív emelkedését láttuk?

Annyiban szerencsés a helyzetünk, hogy van az amerikai tőzsdetörténelemből két kiváló analógiánk, egy a medve, egy pedig a bika folytatódására.

Az elmúlt évtizedek talán legjobb példája a medvepiaci rallyra a 2001 őszén lezajlódott mozgás az Egyesült Államok részvénypiacain. Lássuk is rögtön a chartot napi gyertyákkal 2001. január 2. és december 31. között (itt is zöld vonal jelöli a 200 napos mozgóátlagot):

Az ábrán kék karika jelöli a 2001. szeptember 11-i terrortámadás időpontját (mivel szeptember 11. és 14. között zárva voltak pont a terrortámadás miatt az amerikai tőzsdék, ezért a szeptember 10-i és 17-i nap lett bekarikázva).

A 2001-es és 2022-es történet több aspektusában elképesztő hasonlóságot láthatunk:

És hogy mi lett a folytatása a 2001-es emelkedésnek? Az alábbi ábra megmutatja:

A 2002-es év első három hónapjának sávozása után folytatódott a technológiai buborék lebontásának az esése (kék téglalap).

A medve folytatódására tehát bemutattunk egy példát, nézzünk meg egy hasonlóan sok közös vonást mutató „évjáratot” a bika évzárásra. Ehhez 52 évet kell visszamennünk az időben, hogy az 1970-es év szürreálisan kétarcú tőzsdei teljesítményét megnézzük. Az S&P 500 napi gyertyákkal ezt produkálta 1970. január 1. és december 31. között (a zöld vonal itt is a 200 napos mozgóátlag):

Az év első öt hónapja ekkor is masszív eséssel telt el, amelyből egészen extrém a kék téglalappal jelölt április és május. Az év második fele viszont a bikák győzelmét hozta. Az évet 92,06 ponton kezdte az index és 92,15 ponton, 0,1 százalékos emelkedéssel zárta. Csak közben lent járt a májusi mélységben 68,61 ponton…

Nézzük meg most az 1970-es és a 2022-es év analógiáit:

A hasonlóságok az 1970-es esztendő és 2022 között ugyanolyan markánsak a jelenlegi állás szerint, mint amilyenek a 2001-es évvel voltak. Csak az 1970-es és a 2001-es folytatás között ég és föld a különbség.

Miután megvizsgáltuk a múltbeli analógiákat, ideje rátérnünk a lehetséges folytatásra. Személy szerint én több karakteres problémát is látok, amelyek mind a jelenlegi emelkedés elakadása és a medvepiac folytatódása mellett szólnak. Ezek a faktorok a következők:

Ezen felsorolt okok miatt személy szerint háromszor-négyszer akkora valószínűséget adok annak, hogy csak egy medvepiaci rallyt láttunk az elmúlt két hónapban, mint annak, hogy már egy új bikapiac született. Emiatt komoly esélyét látom annak a forgatókönyvnek, hogy az S&P 500 index vissza fogja tesztelni ősszel a júniusi mélypontjait. De természetesen teljesen nem zárhatjuk ki az esélyét annak sem, hogy a dolgok relatíve jóra fordulnak, és akkor láthatunk egy az 1970-es évre hasonlító főnixmadárszerű feltámadást.

