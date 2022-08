Egy ezeréves technológiával hűtik le Európa egyik legforróbb városának utcáit

Portfolio 2022. augusztus 18. 18:01

Európa egyik legforróbb éghajlatú városában, a spanyolországi Sevillában szeretik az emberek a nyári estéket a szomszédokkal és az utcabeliekkel való „hűvös csevegéssel”, a charla al frescóval tölteni. Az emberek közösségimédia-függése mellett azonban most már a globális felmelegedés is veszélyezteti ezt a szokást. A perzsáknál már évezredek óta ismert technológia viszont most segíthet lehűteni a város egyes részeit.