Félreértette volna a piac a Fed üzenetét?

A Federal Reserve júliusi ülésének jegyzőkönyve - amely ülésen a döntéshozók 75 bázisponttal emelték az irányadó kamatlábat - azt jelzi, hogy a tőzsdei szereplők túl gyorsan árazták be a vártnál kevésbé szigorúbb monetáris politikai kilátásokat, - állítják részvénypiaci stratégák. A tisztviselők ugyanakkor egyetértettek abban, hogy az irányadó kamatlábat elég magasra kell emelni a gazdaság megfelelő mértékű lassításához, hogy leküzdjék a vártnál tartósabb inflációt - derült ki a július 26-27-i ülés jegyzőkönyvéből.

A Fed tisztviselői továbbá egyetértettek abban, hogy a korlátozás alapvető fontosságú és a cél az, hogy az infláció visszatérhessen a 2 százalékos szintre, és stabilan ott is maradjon. A jegyzőkönyvből ugyanakkor az is kiderült, hogy sok tisztviselő aggódik amiatt, hogy a Fed akár a szükségesnél nagyobb mértékben is szigoríthat a monetáris politika irányvonalán.

a befektetők meglepően pozitívan értelemzték az ülés összefoglalóját, erre válaszul a Citi közgazdászai azzal érveltek, hogy a jegyzőkönyv ahelyett, hogy az eddigiekhez képest enyhébb monetáris politikára utalna, csupán felhívás volt arra, hogy egy bizonytalan és gyorsan változó környezet marad

Az ülést követően az erősebb aktivitási adatok, az aggasztóan magas és tartós bér- és árinfláció, valamint a lazább pénzügyi feltételek arra utalnak, hogy Powell elnök ismét szigorúan fog fellépni, hogy fenntartsa azt a határozottságot és hitelességet, amelyet a jegyzőkönyvek szerint a bizottság erőteljes monetáris politikai intézkedéseivel kíván tükrözni.

David Petrosinelli, a New York-i InspereX vezető kereskedője szintén úgy vélte, hogy a befektetők túl optimisták voltak és félreértelmezték a jegyzőkönyvet.

Biztosan nem ez lenne az első alkalom, hogy a piac félreértelmezte a jegyzőkönyvet... Az a felfogás, hogy a mostani kevésbé volt szigorúbb, de én nem ezt olvastam, amikor a jegyzőkönyvet néztem. Szerintem a Fed tudja, hogy gond van a magas inflációval, valamint, hogy még közel sem emelték a megfelelő szintre kamatlábakat, szerintem el fognak jutni odáig

- mondta Petrosinelli a MarketWatchnak egy szerdai telefoninterjúban.

A vezető amerikai részvényindexek jelentősen emelkedtek a június közepi mélypontjaikról, a Nasdaq múlt héten kilépett a medvepiaci tartományól, míg a Dow Jones és az S&P 500 is újból emelkedő lendületet vett.

A stratégák szerint azonban a piac optimista reakciója Powell elnök júliusi sajtótájékoztatójára és a júliusi gazdasági jelentésekre korai volt.

Szerintem még nem vagyunk túl a nehezén. Úgy véljük, hogy a technológiai szektorban tapasztalt rali reményt keltő volt, és hogy a kamatemelési ciklus végéhez közeledünk. Őszintén szólva úgy gondoljuk, hogy ez talán egy kicsit korai lenne

- mondta Andy Tepper, a BNY Mellon Wealth Management ügyvezető igazgatója.

(Marketwatch)

Címlapkép: Samuel Corum/Getty Images