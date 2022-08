Koronavírus: új vakcinát vett vizsgálat alá az Európai Gyógyszerügynökség

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) megkezdte a német-dél-koreai SK Chemicals biotechnológiai vállalat Skycovion nevű, koronavírus ellen kifejlesztett vakcinájára vonatkozó feltételes forgalombahozatali engedély iránti kérelem vizsgálatát - közölte az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű uniós ügynökség csütörtökön.

A közlemény szerint a kérelmező vállalat elegendő adatot nyújtott be arról, hogy a vakcina milyen arányban váltja ki a koronavírus-fertőzést okozó SARS-CoV-2 eredeti törzse elleni antitestek termelését. A vállalat adatokat nyújtott be a vakcina biztonságosságáról és minőségéről is - közölték.

Az adatok felülvizsgálatát követően az EMA Humángyógyszer Bizottsága (CHMP) véleményt ad ki arról, hogy a gyógyszerügynökség javasolja-e majd az oltóanyag uniós feltételes forgalombahozatali engedélyének megadását. Az Európai Bizottság ezt követően hozhat majd jogilag kötelező érvényű határozatot a vakcina ideiglenes forgalomba helyezéséről - írták.

Az uniós ügynökség tájékoztatása szerint a vakcina a SARS-CoV-2 koronavírus felületén található tüskefehérje laboratóriumban tenyésztett változatát tartalmazza.

Beoltást követően a szervezet immunrendszere a tüskefehérjét idegenként azonosítja, és antitesteket termel ellene.

Ha az oltott személy később kapcsolatba kerül a koronavírussal, immunrendszere felismeri a vírusfehérjét, és készen áll arra, hogy védelmet nyújtson a koronavírus ellen. A vakcina úgynevezett adjuvánst is tartalmaz, amely elősegíti a vakcinára adott immunválasz erősítését.

Az uniós gyógyszerügynökség ez idáig a Pfizer/BioNTech Comirnaty, az AstraZeneca Vaxzevira, a Moderna Spikevax, a Novavax Nuvaxovid nevű, valamint a Johnson & Johnson vállalatok koronavírus elleni vakcináit, valamint a Valneva európai biotechnológiai vállalat koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagát ajánlotta használatra. Az EMA jelenleg a Szputnyik V, a Sanofi vállalat Vidprevtyn nevű oltóanyagát, valamint a Sinovac gyógyszergyárak oltóanyagait vizsgálja.

