Összecsap a Spar, a Lidl, a Tesco. Nézzük ki lett a nyertes

Mostanra a hazai piacon lévő összes nagy kiskereskedelmi lánc közzétette a 2021 éves beszámolóját. Mi a nem franchise rendszerben működő cégeket vizsgáljuk, tehát a Lidl, az Aldi, a Tesco, az Auchan, a Spar és a Penny Market beszámolóit vizsgáltuk meg. Ez alapján kirajzolódik a trend a 2021-es évre a a magyar kiskereskedelmi szektorban. Amit évek óta látunk már, hogy tovább folytatódik a német diszkontláncok térnyerése - mondta Fekete Beatrix, a Portfolio részvényelemzője, a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének szerdai adásában, majd ismertette az eredmények alapján kialakult sorrendet is.

Ami a 2021-es év pénzügyi teljesítményeit illeti, az látszik, hogy majdnem mindenkinél emelkedett tavaly az értékesítési bevétel, egyedül az Auchan képezett kivételt, ahol egy minimális csökkenés volt. A nyereségesség viszont felemásan alakult az egyes cégeknél. A Lidl-nél folytatódott a profitnövekedés, a tavaly veszteséges Tesco idén nyereségbe tudott fordulni, és úgy tűnik az Auchannál is sikeres volt a költségkontroll és nőtt az eredmény a bevétel csökkenés ellenére. A Spar, az Aldi és a Penny Market csökkenő profitról számolt be.

Bevétel alapján már második éve piacvezető a Lidl, a Spar a második legnagyobb szereplő, a Tesco a dobogó harmadik fokán áll. Profit alapján más a kép, számviteli tényezők és egyszeri tételek miatt

mondta a Checklist szerdai adásában Fekete Beatrix, a Portfolio részvényelemzője.

Az interjú, melyben Fekete Beatrix számszerűen is ismertette az eredményeket, és beszélt a hazai kiskereskedelmi szektor előtt álló kihíváésokról is, már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adásában 10:00-tól a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

