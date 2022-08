A szállodaszövetség elnöke szerint ami most jön, az durvább lesz, mint a Covid

A járványügyi korlátozások megszűnésének köszönhetően egyre dinamikusabban épül vissza a beutazó turizmus Magyarországon, annak ellenére is, hogy a háború miatt elmaradnak az ukrán és az orosz turisták, a szigorú kínai covid-szabályok miatt pedig a kínai utazók is - közölte a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) pénteken az MTI-vel. Ami a jövőt illeti, Baldauf Csaba, a szövetség elnöke a 24.hu-nak adott interjújában úgy vélte, hogy „ami most jön, az durvább lesz, mint a Covid.”