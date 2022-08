Hiány van a napelemes inverterekből, kockázatos játék indult az otthonfelújítási programnál

Globálisan hiánycikké vált a napelemes rendszerek kulcsfontosságú eleme: az inverter, és ezt a jelenséget idehaza csak súlyosbította a rezsiszabályok változásából adódó ugrásszerű kereslet, mindez pedig különféle trükkös próbálkozásokhoz vezet, hogy az év végével záruló otthonfelújítási támogatási programot ne bukják el a családok – hívja fel a figyelmet a Magyar Államkincstár válaszát is tartalmazó cikkében a G7.

Amint arra a Portfolio már a múlt héten felhívta a figyelmet: a rezsicsökkentés módosításából adódó megnövekedett lakossági kereslet mellett tisztában kell lenni azzal a kockázattal, hogy ha valaki az év végével záruló 6 milliós otthonfelújítási program keretében szeretné elszámolni a számlákat, akkor lehet, hogy a napelemes/hőszivattyús beruházás nem készül el teljesen az év végéig, így fennáll a támogatás egy része elbukásának veszélye.

Ennek kapcsán most a G7 az inverterek globális hiányára kihegyezve mutatott rá ugyanerre a kockázatra, illetve arra is, hogy ezt a kockázatot kivédendő egyesek trükkös, szürkezónás megoldásokhoz folyamodnak, de ez az Államkincstár válasza alapján is tényleg kockázatos.

Hiába szerelik ugyanis fel a napelemes rendszert a cégek, ha az inverter hiányzik, legálisan nem lehet erre hivatkozva készre jelenteni a beruházást és leadni a számlákat, az inverterek „vándoroltatása” ugyanis pénzügyi támogatási retorziókkal járhat, hiszen helyszíni ellenőrzésre is bármikor sor kerülhet.

Címlapkép forrása: Getty Images