Mennyből a pokolba: ráborította az asztalt a sztárbefektető a Reddites csordára

Amilyen gyorsasággal emelkedett az elmúlt napok sztárrészvényének számító Bed Bath and Beyond árfolyama, olyan gyorsan következett az összeomlás. Hidegzuhanyként érte ugyanis a befektetőket kedden a bejelentés, mely szerint a cég második legnagyobb befektetője, Ryan Cohen a befektetési cégén keresztül megválna a részesedésétől, és el is kezdte csökkenteni kitettségét a bajba jutott kiskereskedő cégben, szép profitot zsebre téve. Ez is jól példázza, hogy a többszáz százalékos emelkedés könnyen elkapja a befektetők figyelmét, de a kockázat is óriási, hiszen egyik napról a másikra állhat be 180 fokos fordulat.

Fentről lehet nagyot esni

Az elmúlt időszakban újult erővel robbant be a 2021-ben több ízben is tomboló mémrészvény-őrület: először egy hongkongi székhelyű fintech vállalatot találtak meg maguknak a kisbefektetők, ahol a cég piaci értéke több mint 200-szorosára nőve már olyan nagyvállalatoknál is többet ért, mint például a Bank of America vagy a Coca Cola. Rögtön ezután jött egy újabb sztori, ahol egy csődbe ment kozmetikai vállalat részvényeire ugrottak rá a wallstreetbetses kereskedők és repítették az árfolyamot az egekbe.

Az igazán nagy sztori, a sokak által már „újabb GameStopként” emlegetett durranás pedig egy ugyancsak rossz gazdasági helyzetben lévő amerikai kiskereskedő cégnél, a Bed Bath and Beyondnál alakult ki, elsősorban háztartási eszközökt kínál a vállalat és már több ízben is csődközeli állapotról pletykáltak és idén számos üzletet zárt be a cég az USA-ban, tehát finoman szólva sem a legjobb állapotban lévő vállalatról van szó.

Ez viszont sosem zavarta a Gamestopon és AMC-n nevelkedett kisbefektetőket, sőt: a short squeeze lehetőségére vadászva jellemzően olyan vállalatokat keresnek a közösségi tőzsdézők, amik a rossz jövőbeli kilátásaik miatt kifejezetten magas short állománnyal rendelkeznek, ez igaz a Bed Bath and Beyondra is. Mindemellett azt is érdemes megjegyezni, hogy már a 2021-es raliknál is a közkedvelt papírok közé tartozott a cég, szóval nem volt újdonság a kisbefektetők számára a sztori.

Résen kell lennie viszont azoknak, akik meg akarják lovagolni a reddites hullámot, hiszen hajmeresztő emelkedést a mostani esetben is meredek zuhanás követte. A 30 dolláros csúcshoz képest az árfolyam közel 60 százalékot esett a csütörtöki zárásig, majd pénteken még lejjebb került a jegyzés, miután 44 százalékot zuhant.

Vagyis a hajmeresztő emelkedés gyakorlatilag teljesen kitörlődött.

Kiszállt a második legnagyobb részvényes

A zuhanás azt követően következett be, hogy a Bed Bath and Beyond második legnagyobb befektetője, Ryan Cohen sokkolta a piaci szereplőket, miután befektetési cége, az RC Ventures kedden bejelentette, hogy 7,8 millió részvényt adna el, szintén jelentős mennyiségű részvényopció mellett.

Végül csütörtökön a piaczárás után jött a bejelentés, hogy a cég (kedden és szerdán) eladta a korábban megjelölt részesedést Bed Bath and Beyondban, teljesen lenullázva a kitettségét.

Az RC Ventures január közepe és március eleje között 121,2 millió dollárt fizetett 7,78 millió részvény és további 1,67 millió részvény vásárlására vonatkozó opciók megszerzéséért - derül ki a hatósági bejelentésből. Az amerikai piac csütörtöki zárása után benyújtott bejelentés szerint a héten mindet eladta 189,3 millió dollárért.

Vagyis Ryan Cohen 68,1 millió dolláros nyereséget zsebelt be a Bed Bath & Beyond részvényeinek eladásából, ami 56 százalékos hozamnak felel meg egy nagyjából hét hónapig tartott befektetésen.

Cohennel szemben azonban érdemes megvizsgálni a redditesek szempontjából is a helyzetet. A legrosszabb a kisbefektetők számára, hogy Cohen részesedése a cégben még táplálta is a lelkesedésüket (és nem mellesleg Cohen a mémrészvények ősanyjának a Gamestopnak is az elnöke, tehát ismert szereplő reddites körökben). Az árfolyam ezen a héten egy ponton több mint négyszeresére emelkedett a közelmúltbeli, júliusi mélypontról, és legalábbis néhányan egy olyan közzétételre hivatkoztak, amely kimutatta, hogy a GameStop elnöke még mindig tartja a részesedését, amely akkoriban meghaladta a cég 10 százalékát. Ez olyan vételi opciókat tartalmazott, amelyek csak akkor lennének „in the money” (vagyis akkor lennének nyerőben), ha a részvények tovább szárnyalnának.

Cohen egyébként aktivista befektetőként ismert, és ennek megfelelően változásokat is sürgetett annak érdekében, hogy a Bed Bath and Beyondnél fordulat jöjjön létre. Ennek eredményeként a vállalat leváltotta vezérigazgatóját, lecserélte néhány igazgatósági tagját, és beleegyezett abba, hogy megvizsgálja a babatermékekkel foglalkozó részlegének leépítését. Nem csoda tehát, hogy a kisbefektetők háborogni kezdtek Cohen eladásai miatt, hiszen a korábbi magatartása alapján sokan arra számíthattak, hogy aktív szerepet fog vállalni a cégben.

Összességében tehát Cohen eladási hozták meg a fordulatot a Bed Bath and Beyond sztorijában, a dolog pikantériáját azonban fokozza a befektető korábban közzétett tweetje, amely az események alakulásának fényében elég visszásnak hat.

I’m sick of seeing failed executives make millions in risk free compensation while shareholders are left holding the bag {:url} — Ryan (Cohen) June 29, 2022

Mi van a céggel?

A kisbefektetői mánia az elmúlt hetekben felpumpálta a Bed Bath & Beyond részvényeit annak ellenére, hogy a vállalat pénzügyi helyzete tovább romlott. Szerdán 58,2 millió dollár értékben vásároltak a részvényekből a kisbefektetők, egy nappal azután, hogy rekordot jelentő 73,2 millió dollár értékben vásároltak kedden. A Vanda Research által összeállított adatok szerint a nettó vásárlások három hét alatt összesen 229,1 millió dollárt tettek ki.

Eközben a New Jersey állambeli Unionban működő vállalat felbérelte a Kirkland & Ellis ügyvédi irodát, hogy segítsen neki rendbe hozni a kezelhetetlenné vált adósságterhet – árulta el egy, a döntésről tudomással bíró személy a Bloombergnek. Az átszervezésekről és csődeljárásokról ismert cég tanácsot fog adni a kiskereskedőnek az új pénzbevonás, és a meglévő adósságok refinanszírozásának lehetőségeiről.

A Bed Bath & Beyond kötvényeivel már most is nagyon alacsony szinteken kereskednek. A legélesebb esés azután következett be, hogy a vállalat június 29-én lesújtó negyedéves eredményt jelentett, majd az esés Cohen bejelentése után is folytatódott.

A csütörtöki bejelentésben a vállalat közölte, hogy "az elmúlt hetekben külső pénzügyi tanácsadókkal és hitelezőkkel gyors ütemben dolgozott mérlege megerősítésén", és a hónap végén további információkkal fog szolgálni.

