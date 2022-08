Mérsékelt elmozdulás Amerikában

Portfolio 2022. augusztus 23. 22:01

Tegnap jelentős mínuszban zártak a vezető amerikai részvényindexek, ma reggel az ázsiai tőzsdéken is esés látszott, Európában korrekcióval próbálkoznak a vezető börzék, Amerikában pedig mínuszban nyitottak a vezető részvényindexek, és nem is tudtak szépíteni. A feldolgozóipari beszerzési menedzser index az üzleti aktivitás vártnál erőteljesebb visszaeséséről számolt be Amerikában.