Nincs megállás, folytatódik az esés a tőzsdéken

Portfolio 2022. augusztus 23. 09:16

Tegnap jelentős mínuszban zártak a vezető amerikai részvényindexek, ma reggel az ázsiai tőzsdéken is esés látszik, és Európában is mínuszban nyitottak a vezető börzék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján Amerikában is mínuszban nyithatnak a vezető börzék. Makro fronton ma viszont a világban jönnek fontos számok, elsősorban az augusztusi előzetes beszerzési menedzserindexekre figyelhetnek a befektetők. Ezek az adatok ugyanis lényegesek lehetnek a közeljövő konjunktúrája miatt, megerősíthetik vagy gyengíthetik a meglévő recessziós félelmeket.