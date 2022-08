„Elképzelni olyan dolgokat, amelyek nem léteznek, aztán megvalósítani azokat.”

A Porsche Centrum Budapest által életre hívott Porsche Creative Talks esemény vendége Varga Péter, a Porsche vezető külső formatervezője és Domokos Balázs nemzetközileg elismert építész volt.

Varga Péter nevét az autós szakmában, főként hazánkban, szinte mindenki ismeri: Péter a Porsche modellek külső formatervezéséért felelős csapatát vezeti, immár 18 éve a márka kötelékében dolgozik. Egyebek mellett az ő nevéhez fűződik az aktuális Porsche 911 Turbo S modern, de maximálisan hagyománytisztelő formaterve, amelyről bármely irányból az első pillanattól kezdve sugárzik, hogy egy 911-es.

Domokos Balázs saját területén hasonlóan sikeres életpályával büszkélkedhet: egy számos nemzetközi építészeti versenyen díjazott építész, mindemellett a Group Dyer társtulajdonosa. Balázs legutóbbi jelentős magyarországi projektje a budapesti Etele Pláza belsőépítészeti tervezése volt, továbbá az ő nevéhez fűződik többek között egy építészetileg elismert külföldi lakónegyed felhőkarcolóinak megálmodása is.

Két tervező, két, látszólag egymástól távol álló iparág. Egyikük statikus, gyakran monumentális formákban gondolkodik, míg másikuk munkájának gyümölcsei a statikus szépségen kívül mozgás közben is le kell, hogy nyűgözzék az embert. Balázs olyan épületeket tervez, amelyeknek hosszú évtizedeken keresztül kell helytállniuk úgy az időjárás viszontagságaival, mint az infrastrukturális fejlődéssel vagy a divat folyamatos változásával szemben. Péter mindeközben négy keréken képzeli el és önti formába a jövőt, mégpedig úgy, hogy egy pillanatig sem engedheti el a Porsche márka múltját. Nemrégiben még éppen azt a jövőt vetette papírra, amit Balázs a kormány mögött ülve a jelenben élvez mindennapjai során. Kettejük között a közös pont a kiemelkedő szakmai életpályák mellett a Porsche sportautók szeretete és vezetése: Péter jelenleg egy Panamera Sport Turismo-t vezet, Balázs választása pedig egy ikonikus Porsche sportautóra, az imént említett, Péter által formatervezett 911 Turbo S-re esett.

Domokos Balázs a természetből merített ihletet és felfedezte magában a „formáló erőt”, hogy elképzeléseit kibontva létrehozza az általa megálmodott valóságot. Németországban végezte tanulmányait, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte meg mesterdiplomáját.

Varga Péter kisgyerek korától folyamatosan autókat rajzolt, majd németországi tanulmányait követően a Porsche nyújtott ihletet és lehetőséget a közös munkára. Az első munkája a Porsche Panamera Turbo lökhárítója volt, azóta az elmúlt 18 évben az összes jelenleg futó Porsche modell tervezésében közreműködött.

Mi kellett ahhoz, hogy valaki igazán sikeres legyen a saját szakterületén? „Tehetség, szorgalom és szerencse” – mondta Domokos Balázs, azzal kiegészítve, hogy az ambíciói viszik előre, hogy mindig nagyobbat, komplexebbet alkosson. Péter szerint a sikeressé válás kulcsa a tehetség, a szorgalom és persze a szerencse. Fontos, hogy többet nyújtsunk másoknál, ez a plusz tíz százalék azonban arányaiban sokkal több munkát követel. És persze kreativitást:

Elképzelni olyan dolgokat, amelyek nem léteznek és megvalósítani azokat.

Ehhez alapvető tényező, hogy a képzelet megfelelő üzemanyagot kapjon. Péter a dialógusban hisz, amely a jól összeszokott, több generációt is képviselő csapatán belül alakul ki. A hatékony egyenes kommunikációban viszi előre ezt a folyamatot, és saját ötleteiből, illetve a kollégák egyedi elgondolásaiból rajzolják fel és csiszolják tökéletesre a Porschékat. A különböző generációk erejében hisz. Terveztek egy „inspirációs falat” az irodájukban, ahol szemléltetésre kerülnek a különböző elképzelések. Ma már nem csak az iroda fala, hanem a folyosók, és minden más fal is „inspirációs falakká” alakultak, tele ötletekkel.

Balázs szerint az ötlet mindig válasz egy kérdésre. Ezek a „válaszok” inspiráción alapulnak és segítenek létrehozni a koncepciót, mely a megvalósuláshoz vezet. A sok megoldás összessége pedig kohéziót teremt a végső tervben.

A közös pontot gyorsan megtalálta a két formatervező a beszélgetés során: Varga Péter egy Panamera Sport Turismót használ, Domokos Balázs választása pedig éppen a Péter által tervezett 911 Turbo S-re esett. „Van egy táblám kirakva, hogy ’Only Porsche cars’, de azért ennyire nem szigorú a szankció a garázsban,” kezdi a mesélést Balázs. De miért pont a Porsche? „A kilencvenes évek elején láttam először egy 911 Turbót Münchenben. Lenyűgözött, a mai napig előttem van az a pillanat. Azt is meg tudom mondani, hogy pontosan hol állt akkor az a Porsche. A Matchbox-ok közül is a legszebb formája a Porschéknak volt. Szerintem a 911 Turbo S az autók királya. Az tetszik a 911-ben, ahogy a korábbi formai elemeket beolvasztják az újba és ezáltal tökéletesítik a terméket.” A formatervezőnek a jövőre vonatkozóan is volt tippje: „Mivel a végletekig tökéletesítették a terméket, én az egyedi szériákban látom az irányt” – tette hozzá Balázs.

A tökéletesség hajszolása koránt sem egyszerű folyamat. Varga Péter elmondása alapján a 911 Turbo S fejlesztése jelentette számára a legnagyobb kihívást. „Ha az ember egy ilyen projektet végigcsinált, utána már jöhet bármi, mert több oldalról is nehéz a feladat. A sima 911 az alap, majd ehhez jönnek plusz elemek, a teljesítmény követelte megoldások – a legnehezebb feladat az aerodinamika és a formaterv kibékítése.” A tradíciók és a fejlesztői csapat elvárásai között kellett megtalálni az optimális középutat. Ez különösen érződik akkor, amikor a hátsó – rendkívül széles – sárvédőt kell például megfeleltetni a vonatkozó szabályoknak, és úgy kell végig préselni a széles lemezt, hogy az minden lehetséges helyzetben sokezer példányban is tökéletes maradjon. Ezt számítógépes szimulációk, modellezés és rengeteg aprólékos tervezés segíti elő, amely rendkívül percíz összehangolt együttműködést igényel a Porsche különböző részlegei között.

„Az autó talán az egyik legkomplexebb produktum. Sok szempontot kell figyelembe venni a megalkotásánál, a műszaki elvárásokat, az aerodinamikát, a biztonsági eszközöket. A Porsche 911 a kezdetektől folyamatosan fejlődő alapkoncepcióra épül es tökéletesedik. Az emberek döntik majd el, és az idő, hogy mi válik időtlenné. Mi a legjobbat próbáljuk kihozni belőle,” meséli Péter. „Egy autó megformálása nagyon intenzív és komplikált folyamat. Az utastér, a belső dizájn, a mobil kapcsolat- és a kijelzők kialakítása valóban követi a vásárlói igényeket, hiszen egy autót több ezer példányban el is kell tudni adni és a vásárlók generációinak rajongása emeli a Porsche márkát ilyen magaslatokba.”

Hogy mi a helyzet a két terület közötti átjárással? Péter felesége formatervező, így talán még a bútorok tervezését el tudná képzelni, de azt rögtön hozzáteszi, hogy „az autók dinamikus objektumok, ellentétben az épületekkel és más tárgyakkal, amelyek viszont statikusak. Más emocionális töltet szükséges ahhoz, hogy autót tervezz. Egyszerűen látnod kell mozgás közben amikor megalkotod.”

Balázs is rajzolt autókat, de az építészetben tágabb lehetőségei vannak a formatervezésre és ez szélesebb alkotói spektrumot jelent számára. Az építészetben a tér határolása, közrefogása valósul meg. A terek megalkotása során komplex műszaki elvárásoknak és egyéb más szempontoknak is meg kell felelnie. Az építészet tág értelmezéséhez hozzátartozik a berendezések, belső bútorzat tervezése is, amely jelenthet számára még új távlatokat. Balázs szerint az építészetben a keretet az határozza meg, hogy a funkció és a forma mennyire tud „együttműködni”.

Az autóipar jelenleg hatalmas változás előtt áll, amely már megkezdődött. Az elektromos autók érkezése tervezés tekintetében is teljesen más hozzáállást kíván. Az új kihívások mellett pedig a Porsche számára kifejezetten fontos, hogy megőrizze a márka alapértékeit. Az átalakulás pedig megkezdődött az első teljesen elektromos Porschéval. A Taycan azóta több modellváltozatban is megjelent és azóta is mércét jelent az akkumulátoros elektromos autók kategóriájában.

„Érdekes szemléleti váltás volt, hogy míg a 911-es tervezésénél a leszorító erő volt a szempont, addig a Taycan esetében grammonként kellett kiszámolni, hogy mivel lehet energiahatékony működést elérni. A felnitervező részlegnek pedig a fékek hűtését kellett a legjobb aerodinamikai koncepcióban megoldania. Az elektromos autókkal kapcsolatban a Porschénak van egy logikus stratégiája. Megalkottuk a Taycant, amelynél teljesen elektromos hajtás mellett szintén szempont volt, hogy a fenntartható forrásokból gazdálkodjon a gyártás is. Úgy gondolom, hogy a jó kombinációt kell eltalálni a modernizáció útján. A jövő nyáron 60 éves Porsche 911 a 2035-ös EU-s célkitűzések ismeretében sem fog várhatóan jelentősen eltérni a tradicionális vonalaktól. Az önvezetés kapcsán én csak abban vagyok biztos, hogy a Porsche marad a végsőkig az az autó, amelynek mindig lesz kormánya, hiszen ez a márka a vezetőről szól,” mesélte a formatervező. Márpedig ő igazán illetékes a márka jövőjét illetően, hiszen elmondása szerint a Porsche közel öt évre tervez előre – 2026 pedig már javában az elektromos hajtásról és az alternatív üzemanyagról fog szólni.

Péteré pedig a Porschéról: a vezető formatervező hosszú távra tervez a márkával, amely a szívéhez is közel áll. Igazi autórajongóként természetesen sok ikonikus modell iránt rajong. „Mondhatnám, hogy a Jaguar E-Type vagy valamelyik klasszikus régi Ferrari” – kezdi Péter, de „nekem ez mindig változik. Az idősebb kollégáimat szoktam azzal heccelni, hogy a régi autók a múzeumokba valók. A péknél is a friss kenyeret kérem, valójában autókból is az újakat szeretem. A Porsche 911 GT3 RS-sel például nagyon szívesen hazamennék”.

Balázs már révbe ért ilyen tekintetben: „Ez a kérdés annak tehető fel, akinek van beteljesületlen autós álma. Ezt nem lehet nálam egyetlen autóhoz kötni. Amikor valaki a maga szintjén eléri azt a négykerekűt, amivel tud azonosulni, akkor megvan az álomautója.” Ez lehet régi vagy új autó, a rajongás érzése hasonló lesz.

Akárcsak az autóiparban, az építészetben is a fenntarthatóság az uralkodó elv. Balázs megerősítette, hogy az épületek megtervezése és a kivitelezése kapcsán egyik fő szempont most a „legkisebb lábnyom hagyása”. Ez abban is megnyilvánul, hogy egy épület alkotó elemeit mennyire lehet újrahasznosítani, szétszerelni adott esetben. Az épületek a jövőben karbon-emisszió szerint is kategorizálva lesznek és nullás emissziós értékre már most el kell kezdeni törekedni.

Balázs jelenleg egy resort nyolc hektáros – egyébként autómentes – belső parkját tervezi, ahol az jelenti a kihívást, hogy az utakat és így a létesítmények kiszolgálását is a föld alatt kell megvalósítani.

„A világ változik. Azzal tudunk versenyképesek maradni, ha ezzel együtt változunk és fejlődünk. Ha magunkat a különböző területeken újragondoljuk, akár a technológia, akár az elvárások függvényében,” foglalta össze mondanivalóját Domokos Balázs. „Évekig szomjaztam a még nagyobb sikerre és felelősségre, de most jól érzem magam ott, ahol vagyok. Szakmailag most rengeteg új téma és kihívás foglalkoztat minket, különös tekintettel a márkakommunikációra és a felhasználók visszajelzéseire. Szerintem ezen a területen nagy változások várhatók,” tette hozzá zárásként Varga Péter.

Fotók: Hirling Bálint