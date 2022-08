Összejött az emelkedés az amerikai tőzsdéken

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy nyári szünetre mentek a nyersanyagok, hiszen számos árupiaci termék ára jelentősen csökkent június óta, részben az erősödő dollár és a recessziós félelmeknek miatt. A nyárnak azonban hamarosan vége, és ezzel a nyersanyagpiac is újra felpöröghet egyes Wall Street-i szakemberek szerint. Többen úgy tartják ugyanis, hogy még a 100 dollár körüli olajárak és a csökkenő gazdasági kilátások közepette eső nyersanyagárak mellett is az év végére újabb rali várható a nyersanyagok piacán.