Meghackelték a világ legnépszerűbb jelszókezelőjét

A vállalat szerint az incidens során nem kerültek illetéktelen kézbe jelszavak, és a felhasználóknak nem kell lépéseket tenniük fiókjaik védelme érdekében - olvasható egy csütörtöki blogbejegyzésben.

A vizsgálat megállapította, hogy egy "illetéktelen fél" feltörte a fejlesztői környezetet, vagyis azt a szoftvert, amelyet az alkalmazottak a LastPass termékének fejlesztéséhez és karbantartásához használnak. Az elkövetők egyetlen feltört fejlesztői fiókon keresztül tudtak hozzáférni ehhez - közölte a vállalat.

A LastPass nehezen feltörhető, automatikusan generált jelszavakat generál és tárol a felhasználók nevében több fiókhoz, például a Netflixhez vagy a Gmailhez - anélkül, hogy a hitelesítő adatokat kézzel kellene megadni. A közösségi médiában olyan spekulációk jelentek meg, hogy a hackerek a forráskód és a védett információk ellopása után hozzáférhettek a jelszótárolók kulcsaihoz.

Nem valószínű, hogy az ellopott forráskód hozzáférést biztosít a bűnözőknek az ügyfelek jelszavaihoz

- mondta egy kiberbiztonsági szakértő a Bloombergnek.

We recently detected unusual activity within portions of the LastPass development environment and have initiated an investigation and deployed containment measures. We have no evidence that this involved any access to customer data. More info: https://t.co/cV8atRsv6d