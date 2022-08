Paks II.: még több ezer engedély kell a tényleges létesítési munkák indulásához

Miután csütörtök este kiadta az egész Paks II. projekt kulcsfontosságú létesítési engedélyét az Országos Atomenergia Hivatal, pénteken délelőtt megjelentetett az oldalán egy közleményt, benne pedig egy 4 oldalas tájékoztató anyagot is. Ezekben egyrészt elmagyarázta, hogy hogyan jutott erre a döntésre, például a földrengésveszéllyel kapcsolatos vizsgálatok, illetve az osztrák szakértőkkel való egyeztetések után, másrészt azt is tisztázta, hogy mit is jelent ennek az engedélynek a kiadása a gyakorlatban.