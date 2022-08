Soha nem volt még ennyivel drágább a gázolaj, mint a benzin Magyarországon - Mi folyik itt?

Szerdán újabb 30 forinttal drágulhat a gázolaj literje, amivel akkora különbség alakul ki a benzinhez képest, amekkora korábban még soha sem volt: ötödével lesz drágább a gázolaj, a különbözet literenként több mint 130 forint lesz. Az elmúlt években is jellemző volt az, hogy a nyaralások végeztével, az őszhöz közeledve egyre drágább lett a gázolaj a benzinhez képest, de ekkora ugrás korábban soha sem történt. A folyamatok mögött nemcsak hazai, hanem nemzetközi trendek is vannak.

Egyre feljebb

Meredeken emelkedett az elmúlt hónapokban az üzemanyagok ára egész Európában, így Magyarországon is, miközben a 2000-es évek elején még jellemzően a 200-250 forintos sávban alakult, 2015-öt követően pedig 350 felett állt az üzemanyagár, a koronavírus utáni időszakban meglóduló gazdasági aktivitással párhuzamosan elpattant a benzin és a gázolaj ára, az emelkedés exponenciális. Csakhogy ezzel párhuzamosan egy másik trend is kibontakozott az elmúlt hetekben, mégpedig az, hogy a gázolaj árának alakulása elvált a benzinétől. Miközben júniusban még a benzin volt drágább, mostanra már egyértelműen a gázolaj az, nem is akármekkora a különbség:

a gázolaj már ötödével drágább, mint a benzin, ekkora eltérésre a dízel és a benzin ára között még soha sem volt példa. Ez pedig abszolút értelemben is igaz, a gázolaj literje 137 forinttal drágább, mint a benziné, ez is új rekordnak számít.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a következő árváltozás hoz drasztikus változást a hazai kutakon, miközben a benzin ára nem változik szerdától, a gázolaj ára literenként 30 forintot emelkedik.

Mi okozza a drasztikus különbséget a gázolaj és a benzin ára között?

Egyrészt van szezonalitás az üzemanyagok árának alakulásában, az elmúlt évek adatait kielemezve az látszik, hogy a benzin „árelőnye” eltűnik a nyár eleji hónapokban, amikor a lakosság többet autózik, sőt, sok esetben drágábbá is válik a gázolajhoz képest, aztán ősz felé már jellemzően a gázolaj drágább, részben a beinduló mezőgazdasági munkák miatt. Összességében azonban ez még nem indokolná a mostani drasztikus árkülönbséget.

A magyarországi gázolajkereslet békeidőben is átlagosan 10-15 százalékkal magasabb, mint amennyit a Mol elő tud állítani, a hiányzó mennyiséget importálni kell. Problémát most több dolog okoz, például az OMV schwechati finomítójának karbantartása (lásd lejjebb), és az orosz olajembargó is negatívan hat.

Magyarországon augusztus közepére harminc éve nem látott szintre esett a stratégiai üzemanyag-tartalék, a kormány a Mol százhalombattai finomítójának karbantartása miatt szabadított fel a készletekből, de az is igaz, hogy jelentősen nőtt a hazai üzemanyagfogyasztás, emiatt is kellett 184 millió liter gázolajat felszabadítani a készletből.

A dízelhiány mostanra globális téma lett: nem csak Európában, de az Egyesült Államokban és Ázsiában is rendkívül alacsonyan állnak a gázolajkészletek.

A gázolaj iránti kereslet továbbra is magas, és nem csak a szállítmányozásban, hanem más iparágakban is, ugyanis sok helyen a gázolaj/fűtőolaj egyfajta alternatívája a földgáznak, a földgáz árának meredek emelkedésével sok szereplő átállt gázolaj felhasználására, ez is felfelé tolja a dízel árát.

De az is igaz, hogy számos mezőgazdasági és ipari szereplő a várható üzemanyaghiányra felkészülve elkezdte felhalmozni a gázolajat, ez is hozzájárul már most a hiányhoz.

Eközben a gázolajexport szerkezete is jelentősen átalakult: az elmúlt hónapokban jelentősen csökkent nem csak az Oroszországból, de a Kínából érkező gázolaj mennyisége is.

Ráadásul az aszály is negatívan hat: a főbb szállítási útvonalakon - mint amilyen a Rajna is – az alacsony vízállás miatt jelentkező szállítási nehézségek miatt egyrészt nehezebben jut el a célállomására a Közel-Keletről vagy Ázsiából érkező gázolaj, másrészt az európai olajfinomítókból is nehezebb elszállítani az üzemanyagot, a Shell által üzemeltetett, legnagyobb németországi olajfinomítóban is csökkentették a kibocsátást a Rajna alacsony vízállása miatt.

És az is igaz, hogy a régiónkban több finomító is kiesett a termelésből, többek között: a Mol százhalombattai finomítójában karbantartási munkák miatt július vége óta jelentősen csökkent a kapacitás, a tervek szerint az üzemek fokozatosan indulnak majd újra, nagy részük már szeptemberben, egy kisebb részük október végén. Az OMV schwechati finomítójában június elején baleset történt, ott a termelés a harmadik negyedév második felében működhet majd teljes kapacitás mellett.

Mi hozhat megnyugvást a piacon?

Egyrészt az amerikai export. A kőolaj és különböző olajtermékek (ennek nagy része dízel) amerikai exportja rekordszinten áll, ez valamelyest enyhíti a nyomást az európai gázolajpiacon. Ezt a hatást azért csökkenti, hogy nemrég tűz ütött ki a legnagyobb amerikai, középnyugati finomítóban, ahol így a szokásoson felül extra karbantartásra lesz szükség, ráadásul az Egyesült Államokban is kezdődik majd a fűtési szezon, akkor ott is megugrik a gázolaj iránti kereslet, így kevesebb jut exportra.

Másrészt az európai piacról kiesett finomítók újraindítása is növeli majd a kínálatot.

De nem csak a kínálat emelkedhet a következő hónapokban, de a kereslet is visszaeshet: egyre valószínűbb egy komoly recesszió Európában, emiatt az üzemanyagok iránti kereslet is drasztikusan eshet.

Mi jöhet most?

A következő hónapokban az iparági várakozások alapján gázolajhiány várható, az FGE várakozásai szerint

Európában napi 1,5 millió hordó lehet a hiányzó gázolaj mennyisége.

A helyzetet súlyosbítja, hogy szeptemberben és októberben Ázsia több finomítójában is tervezett karbantartási leállások jönnek.

Egy kellemes mellékhatás, mármint az olajcégeknek, hogy elképesztő profitot lehet keresni már most is a gázolaj előállításán, a marzsok pedig a következő hónapokban tovább emelkedhetnek, a hordónként jelenlegi 55 dollárról akár 70 dollár közelébe (erről a trendről számolt be többek között a Mol is a legutóbbi gyorsjelentésében).

Címlapkép: Jasmin Merdan, Getty Images