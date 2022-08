Leépítések és bezárások: alaposan megváltozik az élet az utóbbi hetek sztárcégénél

Portfolio 2022. augusztus 31. 16:35

Az elmúlt hetekben mémrészvényként népszerűvé váló, és nagyot ralizó kiskereskedő vállalat, a Bed Bath and Beyond szerdán közölte, hogy az üzletmenet feljavítását célzó tervének részeként elbocsát dolgozókat, valamint alulteljesítő üzleteit is bezárja.