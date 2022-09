Nincs jele fordulatnak, folytatódik a tőzsdék mélyrepülése

Portfolio 2022. szeptember 01. 09:20

A tegnapi napot mínuszban zárták a vezető amerikai részvényindexek, az ázsiai tőzsdéken is rossz ma reggel a hangulat, és az európai börzék is mínuszban nyitottak. A határidős részvényindexek állása alapján Amerikában is eséssel indulhat a nap. Makro fronton külföldről nem várható fontosabb adat, de idehaza az MNB ma tartotta egyhetes betéti tenderét, ahol a keddi kamatdöntés után az irányadó egyhetes betéti rátát is 100 bázisponttal megemelte a jegybank.