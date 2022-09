Debütáltak a Biggeorge Property részvényei a BÉT Xtend piacán

Kereskedésindító csengetés jelezte a Budapesti Értéktőzsdén a hazai ingatlanszektor közel két évtizedes múltra visszatekintő szereplője, a Biggeorge Property tőzsdei bevezetését. A társaság értékpapírjai a BÉT középvállalati igényekre szabott platformján, a BÉT Xtenden jelentek meg. A Biggeorge Property nyilvános részvénypiacra lépését több tőkepiaci mérföldkő előzte meg - 2019-ben helyet kaptak a BÉT középvállalati sikertörténeteket bemutató BÉT50 kiadványában, 2022 elején pedig a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében zöld kötvényt bocsátottak ki, amelyet a BÉT kötvényplatformjára, a BÉT Xbondra is bevezettek.

A Budapesti Értéktőzsde csengőjének megszólaltatásával debütált a BÉT Xtend piac kibocsátói között a hazai ingatlanszektor meghatározó vállalata, a Biggeorge Property. A ceremónián a kereskedést indító csengőt Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, és Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property alapító-vezérigazgatója szólaltatta meg a cég felsővezetői és tanácsadói körében.

Jelen bevezetéssel az ingatlantársaság 135 001 darab, egyenként 1000 forint névértékű, dematerializált törzsrészvénye jelent meg a BÉT Xtend platformon.

A tőzsdére lépés előkészítésében tanácsadóként a Stradamus, jogi tanácsadóként az AegisLegal, a KálmánPartners és a Duda és Csákó Ügyvédi Irodák vettek részt.

A Budapesti Értéktőzsde és a Biggeorge Property kapcsolata évekkel ezelőtt indult. A társaság a tőzsde évente összeállított, dinamikusan növekedő vállalatokat felvonultató, „BÉT50 – Ötven hazai vállalat sikertörténete” című kiadványsorozatának 2019. évi kiadásában mutatkozott be. A kibocsátók közé 2022-ben kerültek be – a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretein belül mintegy kétszeres túljegyzés mellett 7 milliárd forint értékben bocsátottak ki zöld kötvényt, amelyet májusban a BÉT kapcsolódó kötvénypiacára, a BÉT Xbondra is bevezettek. A BÉT Xtend piacon való megjelenés a társaság tőkepiaci jelenlétének újabb lépcsőfoka, amely jelentősen támogathatja a további növekedést, illetve elősegítheti a finanszírozási mix diverzifikálását.

A tőzsdére lépés nagy mérföldkőnek számít cégünk életében és stratégiájának megvalósításában, amelynek fontos elemei a több struktúrán, illetve csatornán keresztül megvalósuló tőkepiaci jelenlét és a tőzsdén elvárt transzparens működés. Jelenleg nem tervezünk nyilvános forrásbevonást, illetve részvényértékesítést, így egyelőre úgynevezett technikai bevezetés történt, de megteremtjük ezek alapjait és későbbi lehetőségét – emelte ki a BÉT Xtend piacon való megjelenés kapcsán Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property alapító-vezérigazgatója.

A Biggeorge Property tőzsdére lépése fontos mérföldkő az idén dinamikusan növekvő középvállalati platformunk, a BÉT Xtend életében. A társaság ugyanis amellett, hogy a saját szegmensében meghatározó szerepet tölt be, a tőkepiaci lehetőségeket is tudatosan aknázza ki, ezáltal számos, a tőzsdére lépést fontolgató társaságot inspirálhat. Bízom benne, hogy a társaság a kötvénypiac után a részvénypiacon is megtalálja a számításait – ehhez ezúton sok sikert kívánok a BÉT minden munkavállalója nevében – mondta el Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

A Biggeorge Propertyről



A Biggeorge Property, az 1991-ben alapított Biggeorge Holding tagjaként, az egyik legnagyobb magyar magántulajdonú ingatlanfejlesztő és befektető társaság. A Biggeorge Holding az ingatlanfejlesztéssel és befektetéssel foglalkozó Biggeorge Property mellett, az ingatlan- és hitelközvetítéssel foglalkozó OC Holding Kft-nek, a Biggeorge Property projektjeit kivitelező GroundUp Kft-nek, a kisvállalatok finanszírozásával foglalkozó BG Finance Zrt-nek is többségi tulajdonosa, továbbá 50%-os részesedéssel rendelkezik a létesítményüzemeltetéssel foglalkozó Dome Group-ban.



A Biggeorge Property Nyrt. leányvállalatai és a hozzájuk tartozó alapok eddig mintegy 2800 db lakást, valamint 153,000 négyzetméretnyi iroda-, ipari- és logisztikai épületet fejlesztettek.



A Biggeorge Property Nyrt. 100%-os tulajdonában álló Biggeorge Alapkezelő Zrt. már mintegy 158 milliárd forint értékű eszközt kezel. Az alapokban jelenleg is mintegy 600 lakás kivitelezése van folyamatban, valamint a cégcsoport és az általa kezelt alapok további 3000 lakás építésére alkalmas telekkel rendelkeznek. A cég jelenleg a III. kerületi Waterfont City-ben, a XIII. kerületi Westside Garden-ben, a IX. kerületi Spirit Residence-ben és két Balaton-parti projektjében, Siófokon és Balatonszemesen kínál lakásokat a vásárlóknak. A Biggeorge Property logisztikai üzletága, a Logstar pedig jelenleg az M3 autópálya mellett a XV. kerületben és Székesfehérvár határában kínál bérelhető raktárakat.



A Biggeorge Property minden üzletágában kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, és az energiahatékonyságra. Minden projekten magas hőszigetelésű szerkezeteket épít be, energiatakarékos LED világítást, valamint okos mérőórarendszert telepít. Lakóépületeit levegős vagy talajszondás hőszivattyús, valamint mennyezet hűtő-fűtő rendszerekkel, logisztikai épületeit napelemekkel szereli fel.

Címlapkép: BÉT