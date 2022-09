Fordulat a tőzsdéken, erős pluszban Amerika

Portfolio 2022. szeptember 07. 20:45

Továbbra is jellemzően negatív a hangulat a tőzsdéken, az elmúlt néhány hétben folyamatosan esett a piac a kamatemelési várakozások, illetve a recessziós félelmek miatt. Európában ráadásul a gázpiaci helyzet miatti feszültségek, valamint önmagában az energiaválság is rányomja a bélyegét a piaci hangulatra. Összességében tehát bőven van miért aggódniuk a befektetőknek, ennek megfelelően az ázsiai tőzsdék jelentősen estek ma, valamint Európában is inkább a negatív hangulat volt jellemző, az amerikai tőzsdéken viszont a nemzetközi trend megtörésével próbálkoznak, hiszen a tengerentúlon jelentős emelkedés látszik.