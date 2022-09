Nemzetközi hírű adatelemző cégbe szállt be az OTP alapkezelője

A felhalmozott nagy mennyiségű adatvagyon értelmezését és feldolgozását segítő gráfadatbázisok területén piacvezető Ontotextben szerzett részesedést az OTP Csoporthoz tartozó PortfoLion, jelentette be a magyar befektető. A befektetést a Portfolion a tranzakciót vezető Integral Venture Partners-szel és a Carpathian Partners-szel közösen valósította meg. A befektetők a tranzakciót követően az Ontotext nemzetközi jelenlétének, valamint értékesítési hálózatának megerősítésére fókuszálnak majd.

A korábbi években növekvő népszerűségnek örvendő Big Data eredményeként a vállalatoknál nagy mennyiségű adatvagyon halmozódott fel. melynek következtében nem csak az adatérzékeny iparágak legnagyobb kihívása lett az egyre növekvő adatmennyiség egyszerű és fenntartható rendszerezése. A felhalmozott adatvagyon értelmezésének, valamint feldolgozásának területén hoztak újat a gráfadatbázisok: a gráfok segítségével nagy mennyiségű szöveges adat is könnyebben értelmezhető a vizuális megjelenítésnek köszönhetően. Az Ontotext 2000-es alapítása után gyorsan az úgynevezett szemantikus technológiák, újabb nevén tudásgráfok úttörőjévé vált, technológiai piacvezető szerepét azóta is őrzi az egyedi, gráf alapú szövegelemző és adatrendszerező fejlesztéseinek köszönhetően. A cég saját platformjára épített megoldásaival jelenleg is a legnagyobb nemzetközi ügyfeleknek tervez és szállít magas hozzáadott értékű adatelemző szolgáltatásokat.

A cég 2019 óta Sirma AI néven, az egyik legnagyobb, bolgár tőzsdén jegyzett IT cégcsoport AI üzletágaként végezte tevékenységét és kezdte meg a platformjára épülő „dobozos” megoldások fejlesztését és értékesítését. Nyolcvan fős szófiai központjuk az új termékstratégiával párhuzamosan aktív nemzetközi ügyfélbázist épített ki. Az utóbbi években olyan globális márkákkal dolgoztak együtt, mint a Standard&Poor’s, a Johnson Controls, a BBC vagy a Financial Times, de számos európai kutatási projektben is részt vettek. Mára a cég árbevételének meghatározó része amerikai, brit, illetve további európai nagyvállalati ügyfelektől származik. Az Ontotext megoldását leginkább nagyobb vállalati adatbázisokkal rendelkező média cégek, pénzügyi intézmények, egészségügyi szolgáltatók és gyógyszergyártók veszik igénybe.

A most lezárt, felvásárlásból és tőkeemelésből álló tranzakció Atanas Kiryakov, az Ontotext vezérigazgatójának jellemzése szerint segíti cég növekedési céljait és iparágspecifikus fejlesztéseit. Céljuk, hogy piac által elismert technológiájuk köré nemzetközi értékesítési és marketing csapatot építsenek, melynek segítségével a globális piacon is meghatározó gráf-adatbázis szereplővé válhatnak

A tranzakciót a londoni, budapesti és belgrádi központtal működő Integral Venture Partners hívta életre, melyben az OTP Csoporthoz tartozó PortfoLion mellett a Carpathian Partners nemzetközi magántőke-alap vett részt. Mint azt az érintettek közölték, a több hónapig tartó tranzakciós folyamat augusztus végén került lezárásra. A vételárat és a tulajdoni hányadokat a felek nem hozták nyilvánosságra.

