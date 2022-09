Amikor a kormány ajtóstul ront be a házba, aztán köszön és egyeztet

Covid-járvány, ukrajnai háború, energiaválság, elszálló infláció, csak néhány téma, ami mozgatta a tőzsdéket az elmúlt hónapokban. A turbulenciák, a volatilitás általában élénkíti a tőkepiaci kereskedést, ebből profitálnak világszerte a befektetési szolgáltatók, nem volt ez másként Magyarországon sem, a szolgáltatók bevételei és profitja is meredeken emelkedett. A kormány itt is illetéket vetett ki, amiről persze a szokásos menetrend szerint előzetesen nem egyeztetett a szektor vállalataival, sikerült is egy sok szempontból nehezen értelmezhető, és versenysemlegesnek nem nevezhető jogszabályt létrehozni. Pozitívum viszont, hogy a jogszabály megjelenése óta van egyeztetés a politika és a szektor között, és már történtek is érdemi változások a vonatkozó jogszabályban.

Első reakció

Más szektorokhoz hasonlóan a befektetési szolgáltatókkal sem zajlott előzetes egyeztetés a bevezetésre kerülő extra terhekről, a szektor szereplőinek első reakciói a meg nem értés és a felháborodás között ingadoztak, főleg a bejelentéskor elhangzott indokok alapján, még azzal együtt is, hogy, a Portfolio-nak nyilatkozó iparági szakemberek szerint az nem volt kérdés, hogy a piaci szereplőknek van egyfajta társadalmi felelősségvállalása, mindenki értékelte, hogy extra helyzet van, ezért helyt kell állni, az extra terheknek van helye a gazdaság helyreállításában, az ügyfél-érdekvédelemben, ez nem volt megkérdőjelezhető.

Az már egy másik kérdés, hogy nagyon nem mindegy, hogy a teher formája milyen, a lapunknak nyilatkozók szerint nagy különbség van a különadó és a tranzakciós illeték között, mert amíg a különadónál van némi remény, hogy belátható időn, mondjuk két éven belül kivezetik a rendszerből, a tranzakciós illeték vélhetően hosszabb távon is velünk marad. Ezzel alaposan megnőtt a kiszámíthatatlanság, ami a bizniszben soha nem jó.

Nyilván rossz olvasata van Magyarországon egy újabb különadónak, mert az évekkel ezelőtt bevezetettek sem tűntek még el, és amelyik szektorban kivezetésre is kerültek, ott is évek hosszú lobbimunkája volt hozzá szükséges, mondták forrásaink. Aki Magyarországra jön befektetni, az már számolni fog azzal, hogy ez vele is megtörténhet.

Egyeztetések

A vonatkozó jogszabály megjelenése után a szektor szereplői úgy látták, hogy a kérdőjelek száma nem csökkent, inkább nőtt. Azt viszont mindenképpen pozitívan értékelték, hogy az érintett állami szervek, a piaci szereplők, banki és befektetési szolgáltatók, a tőzsde, a felügyelet mind összefogott, hogy összességében egy működőképes piac alakuljon ki hosszú távon, a Pénzügyminisztérium oldaláról is láttak fogadókészség a jogszabály korrigálására, és ebben, apró módosításokkal akár további mozgástér is lehet.

A Bankszövetség a Befektetési Szolgáltatók Szövetségével (BSZSZ) együtt több levelet írt, mindegyikre korrekt válaszokat kaptak az illetékesektől, ezen felül online egyeztetések is zajlottak, ahol képviseltette magát a Pénzügyminisztérium, a tőzsde, a felügyelet és a BSZSZ, vagyis a piac is, és nyilván vannak személyes találkozók is, amik elől nem zárkóznak el a felek.

A szektor szereplői bíznak abban, hogy lehet még változtatni a jogszabály egyes, a piacnak fontos pontjain, amiknek a módosítása nem jelentene kockázatot a költségvetési bevételekben.

A legégetőbb probléma megoldódott

Miközben a bankokra vonatkozó jogszabályban benne volt a határon átnyúló szolgáltatók megadóztatásának szándéka, a befektetési szolgáltatókra vonatkozóban nem. Ez pedig jelentős piactorzulást idézett volna elő, mert ha drágulnak a szolgáltatások, akkor ki lehetett volna játszani a rendszert úgy, hogy a határon átnyúlóhoz megy át a forgalom, ez pedig az amúgy is itt lévő határon túli szolgáltatókat erősítette volna, miközben azzal együtt egyszerre tűntek volna el a költségvetés bevételei, és gyengültek volna a hazai vállalatok. Az is problémát okozott, hogy nem egy-két kis piaci részesedésű, marginális szereplőről volt szó, hanem például a cseh Woodról is, amely a piac közel ötödét adja, az már komoly versenyhátrányt jelentett volna a hazai szereplőknek, ha egy ilyen fajsúlyos játékos mentesül az illetékfizetés alól.

Az eredeti jogszabályt azonban módosították, az azonban továbbra is kérdés, hogyan tudják majd behajtani a határon átnyúló szolgáltatókon a tranzakciós illetéket

Mi lett volna jobb megoldás az új teher bevezetésénél?

Arra a kérdésünkre, hogy ha a befektetési szolgáltatók javasolhattak volna megoldást a szektor adóztatására, az hogy nézett volna ki, az egyik válasz az volt, hogy bővítették volna a jogszabály hatálya alá kerülő eszközök körét. Vannak olyan termékek, ahol a beépített nyereségtartalom 2-3 százalék, miközben például az intézményi kereskedésben csupán pár bázispont a kötési díj, ott a tranzakciós illeték komoly veszteségeket okozhat.

A nemzetközi nagy volumenű intézményi kereskedés a régióban átlagosan 10 bázispont alatt történik, a kötési-elszámolási díj 2-3 bázispont volt eddig, e mellé jön most egy 30 bázispontos teher, ezzel nem lehet mit kezdeni, még akkor sem, ha 10 ezer forintos maximumot tesznek rá, mert a kis papíroknál effektív lesz a 0,3 százalékos plusz költség. Ez nem támogatja a kis papírok kereskedését, piaci megjelenését és likviditását, vagyis magasabb likviditási diszkont alakul ki. Magyarul a tőzsdén megjelenő cégek árazásában ez negatívként fog megjelenni. A tőzsdei forrásbevonás költsége drágul a cégek számára, kevésbé lesz vonzó a tőzsdei megjelenés a kis cégeknek. Miközben ezeknek a kereskedéséből elhanyagolható költségvetési bevétel fog származni.

Az összesen akár több tízmilliárd forint tőzsdei kapitalizációjú vállalat részvényeinek kereskedésének megadóztatásából néhány tízmillió forint költségvetési bevétel származhat majd, miközben átértékelődnek ezek a papírok.

Ott kellett volna keresni a teret, ahol nagyobb jövedelem képződik meg eszközszinten is. A diszkont kincstárjegyek, a rövid állampapírok kereskedése vagy a részvénykereskedés bizonyos részei, mint az online day trading, és az intézményi kötések mindegyike egész egyszerűen a most megszabott tranzakciós illeték alatti költségen kereskedik. Ezt a legnagyobb jó szándékkal sem lehet nem áthárítani az ügyfélre, mert folyamatosan veszteséges üzletágakat kellene finanszírozni, mondták a Portfolio-nak nyilatkozók.

Az online retail kereskedés, amibe nem nagyon fér bele, az intézményi kereskedésbe, kiugróan nem fér bele a kis papírok esetében. Mindegyik azt fogja eredményezni, hogy a papírok likviditása csökken, ezáltal az árazáskor alkalmazott likviditási diszkont növekedni fog.

A szektort tranzakciós illeték helyett mérlegfőösszeg vagy bevétel alapú adóval is sarcolhatta volna az állam, a lapunknak nyilatkozók szerint azonban ez a megoldás rosszabb lett volna, mivel ebben az esetben a versenysemlegesség még kevésbé oldható meg. A teher könnyebben elviselhető lett volna, és nem irányította volna annyira a rossz megtérülésű vagy a forgalomhoz képest alacsony bevételű területekre a figyelmet, de azok a szolgáltatók, akiknek a szolgáltatásaik nem széles skálán mozognak, hanem csak megadott ügyfélkört, csak adott szolgáltatásban szolgálnak ki, és van határon átnyúló szolgáltatást nyújtó külföldi szolgáltató, ott nem lehetett volna versenysemleges helyzetet kialakítani.

Állampapírok, ÁKK

A vonatkozó jogszabály alapján az államkincstárnál vezetett értékpapír-tranzakciók és a postai állampapír-vásárlás illetékmentes, a Portfolio-nak nyilatkozók szerint ez a lépés tudatos és semmiképpen sem versenysemleges. Ennek a befektetési szolgáltatóknál például a kisebb prémium banking ügyfelek esetében lehet elszívó hatása. A tudatosabb, hosszú távon befektető és már számottevő portfólióval rendelkező ügyfelek általában összetett befektetési csomaggal rendelkeznek, és csak ezért nem fognak az ÁKK-nál vagy a Postánál számlát nyitni.

Milyen változások jöhetnek a díjakban?

Nehéz meghatározni azoknak a termékeknek, szolgáltatásoknak a körét, amiknek az értékesítését adott esetben akár ellehetetleníti a tranzakciós illeték, mert egyszerre kell nézni a papír vagy a kereskedés nyereségtartalmát, a tranzaktált méretet, a megcélzott ügyfélkört. Például a részvényeknél a nagy ügyfelek esetében lehet, hogy a tízezer forint erodálódik, és a szolgáltatók befizetik az illetéket az ügyfelek helyett, de ahogy megyünk lefelé a legkisebb befektetők irányába, és a kis papírok irányába, ott effektív lesz a 0,3 százalékos illeték. Ilyen szempontból fordított hatást érünk el, mert pont a kispapírokat kellene támogatni.

A lakossági befektetők oldaláról ott lehet ez érzékenyebb, ahol a díjszabáshoz képest nagymértékű a tranzakciós illeték terhe. Ez a kisebb befektetőket és az alacsonyan árazott tömegszolgáltatásokat, mint az online kereskedést jelenti.

Általánosságban elmondható, hogy minden szolgáltatónál ott lesz érzékeny kérdés az illeték miatti esetleges áremelés, ahol nem fér bele a díjba az extra költség, ilyen például az intézményi kereskedés. Ott sem lehetetlen árat emelni, de eddig nagyon sok esetben regionális árak voltak jellemzőek, az esetleges áremeléssel kapcsolatban forrásaink elmondták, hogy a piac szereplői egyelőre kivárnak, részben a versenytársak egymás lépéseit is figyelik, de részben a pontos jogszabályértelmezést is várják.

Mi jöhet a magyar részvényeknél?

A magyar papíroknál inkább hangsúlyeltolódás jöhet, illetve folytatódhat a magyar befektetők külföldi papírok felé való eltolódása, ami fokozatosan valósult meg az elmúlt 5-10 évben, exponenciálisan növekedve, aminek a fő oka a technológiai papírok masszív felülteljesítése, amiből nemcsak a magyar piacon, de még a régióban is nagyon keveset találunk. Ha valaki a technológiát kívánta megvenni, az az USA-ban fektetett be, emiatt is szignifikánsan megnőtt a külföldi papírok volumene a magyarokéhoz képest. Ugyanakkor az elmúlt években a tőzsde is tett lépéseket az Xtend piac és kis papírok behozatalával, volt némi reménysugár, hogy életet lehet lehelni ebbe a szegmensbe, a tranzakciós illeték bevezetése azonban nyilván megnehezíti ennek a szegmensnek a fejlődését. Már csak azért is, mert kérdés, hogy a szolgáltatóknak érdemes-e foglalkozniuk ezzel a szektorral, amikor a kis papírok kereskedése effektíve veszteséges lesz. A kettős kamatrendszer és a támogatott hitelek mellett amúgy sem volt olcsó a tőzsdei megjelenés, hiszen a befektetők a lakossági állampapírok kockázatmentes hozamát vették alapul, és arra építették rá a likviditási, esetlegesen az IPO diszkontot. Most a likviditási diszkont tovább nő, miközben a múltból kiindulva vélhetően azért lesznek támogatott hitelek a gazdaságban. Eddig sem volt egyszerű megtalálni azt a szűk szegmenst, aki bevállalta a tőzsdére lépést, most a tőzsdei megjelenési kedv tovább szorulhat vissza, fogalmazott egyik forrásunk.

Megoldást jelenthet, hogy ahogyan eddig is, a BÉT támogatja a kisebb vállalatok tőzsdére lépését, papírjaik árjegyzését és elemzői követését, de ahhoz, hogy a rendszer működjön, ahhoz a befektetési tanácsadóknak szeretni kell ezeket a cégeket, kereskedni kell tudni ezeknek a vállalatoknak a papírjait, meg kell őket ismerni, ezekről a cégekről beszélni kellene, de ha nincs releváns árbevétele ebben a szegmensben a szolgáltatóknak, akkor nem fognak. Nemcsak az árjegyzés és az elemzés számít, mert ha a szolgáltatók nyereségtartalom nélkül tudják a retailnek kereskedni ezeket a papírokat, akkor senki nem akarja eladni őket.

Egyébként van arra nemzetközi példa, hogy bizonyos kapitalizáció alatt lévő papírokat kivegyenek a tranzakciós illeték kötelezettsége alól, ez csupán néhány tízmillió forint bevételkiesést jelentene az államháztartásnak, miközben ez a szegmens tovább épülhetne, és a tőzsde folytathatná azt a pár éve megkezdett folyamatot, amiben volt előrelépés.

Jöhet a költségek áthárítása?

Forrásaink szerint teljes egészében nem lehet az illeték bevezetése miatti terheket áthárítani az ügyfelekre. A következő hónapok arról fognak szólni, hogy a szolgáltatók megvizsgálják a költségeket, azt, hogy melyik üzletág fenntartható, melyiknek a profitjába fér bele, és melyik az, amelyik nem viseli el az extra terhet, és mindenképpen árat kell emelni.

A jogszabály értelmezése még mindig nem egyértelmű, nyilván semelyik szolgáltató nem akarja futni azt a kockázatot, hogy egy hibás értelmezés miatt a NAV akár évekre visszamenő vizsgálat után kamatokkal együtt behajtsa a meg nem fizetett illetéket, és akkor derüljön ki, hogy valójában akár évekig veszteségesen üzemeltettek a szolgáltatók egy üzletágat.

Informatikai fejlesztésekre azonban mindenképpen szükség van, nyilvántartásban, jelentési kötelezettségben, kimutatásokban is. Az esetleges áthárítást az is nehezíti, hogy bizonyos szereplők esetében a díjstruktúra átalakítása csak az új ÁSZF megjelenését követően 1-3 hónappal léphet életbe.

