Életjeleket mutat a bitcoin, komoly rali van ma a kriptopiacon

Komoly rali alakult ki a kriptovaluták piacán, a bitcoin közel 9 százalékot emelkedett pénteken, részben annak köszönhetően, hogy az amerikai dollár gyengült, a részvénypiacokon pedig javult a hangulat. Ezzel a legnagyobb piaci értékű kriptovaluta árfolyama ismét áttörte a lélektanilag is fontos 20 000 dolláros szintet.

A hét elején a bitcoin árfolyama a június közepe óta látott legalacsonyabb szintre esett, innen jött ma felpattanás, mely során a jegyzés rövid időre 21 000 dollár fölött is járt.

Más altcoinok, köztük az ethereum is jelenetős, 4,6 százalékos emelkedésben van, de a nagyobb kriptopénzek közül jelenleg a bitcoin árfolyamában látszik a legnagyobb elmozdulás.

A kriptopénzek teljes piaci értéke ismét 1 000 milliárd dollár fölé ugrott.

A bitcoin emelkedését részben a dollár enyhe gyengülése váltotta ki, miután a zöldhasú idén elképesztő ralit produkált. A dollárindex, amely egy devizakosárral szemben méri az amerikai dollárt, ma közel 1 százalékot esett.

Az amerikai részvényindexek csütörtökön emelkedéssel zártak, és ma is kitart a jó hangulat, ami szintén támogatja a bitcoint, hiszen szorosan korrelál az amerikai piacokkal, gyakran akkor emelkedik, amikor a részvényindexek is. Illetve az is igaz, hogy a bitcoin hajlamos emelkedni, amikor a dollár gyengül.

Továbbra is igaz viszont, hogy a bitcoin június óta egy 18 000 és 24 000 dollár közötti sávban mozog, amelyből eddig egyik irányba sem tudott kitörni.

Vijay Ayyar, a Luno kriptotőzsde vállalatfejlesztési és nemzetközi alelnöke szerint a pénteki rali a 22 500 és 23 000 dollár közötti árfolyam visszatesztelése lehet.

Ezért, hacsak nem töri át meggyőzően ezt a szintet és nem zár felette, még mindig úgy gondolom, hogy ez egy medvepiaci rali, amely további volatilitást és lefelé irányuló árfolyamot hozhat

- mondta Ayyar.

A bitcoint idén alaposan megütötték, és több mint 60 százalékra van a novemberben látott rekordárfolyamtól. Ennek részben az oka, hogy a Federal Reserve agresszíven emelte a kamatlábakat idén, ami miatt a kockázatos eszközök, például a kriptovaluták kevésbé vonzók a befektetők számára.

