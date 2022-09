Magas alapkamat, elszálló beruházási költségek: megdrágultak a napenergiás projektek

Egyre több fogyasztó keres napelemes megoldásokat, de olyan jelzései is vannak a piacnak, hogy ellátási problémák adódhatnak. Mit látnak a résztvevők? - tette fel a kérdést Zarándy Tamás, alelnök, energetikai igazgató, MERSZ, Capital Consulting Magyarország Zrt.

Dr. Farkas Gábor, a SolServices Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 2017 óta mintegy 1000 MW beépített kapacitásnak az engedélyezését látták el, ez a naperőmű-portfólió 2023 végéig meg fog épülni. Az első saját beruházásban megépített 140 megawattos egységük most nyáron kezdte meg a termelést, illetve egy újabb 70 megawattos egység kivitelezése kezdődött. "Mindezek után az ellátási láncoknál azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban utolérte magát a gyártói kapacitás. A logisztika helyre állt, a fő komponensek elérhetőek, de magasabb ár mellett. Új kihívás azonban, hogy az alapkamat növekedése, a BUBOR növekedése megháromszorozta a projektek finanszírozási költségét. A 8000 MW-os csőben lévő fejlesztések tekintetében - ami 2023-ig készülne el - erős kétségek vannak a finanszírozásból kifolyólag is. Kérdéses, hogy a még meg nem épült 4000-5000 megawattból mennyi tud megépülni. A gazdasági környezet megváltozásával is sokan szeretnének előre menni, de a csatlakozási korlát miatt erős falba ütköznek." - összegezte a piac jelenlegi állását a szakértő.

Pusztai Tamás, a REG Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy üzemeltetőként az ellátási láncból fakadó problémákat egy nagyobb raktárkészlettel ki tudták küszöbölni, a chiphiányt viszont ők is megérezték. "2016 óta üzemeltetünk erőműveket, kezdetben a befektetőknek még azt is el kellett magyarázni, hogy miért van erre szükség, mostanra a terveken létező erőművek esetén is tendereztetik az üzemeltetést. Fontos, hogy rendelkezzen az üzemeltető információval a raktárkapacitásokról vagy a szervizfolyamatokról. Az ellátási láncok akadozása minket egy kutatási üzletágunkon kersztül érint, ahol a chiphiány okozott gondot, tavaly nulla darabot tudtunk beszerezni, idén már valamelyest javult a helyzet." - ismertte a tapasztalatait a vezérigazgató.

A nyáron kihirdetett új előírás értelmében megújuló kapacitást csak úgy lehet építeni, ha legalább a beépített teljesítmény 30%-nak megfelelő le-felszabályozási rendszerkapacitás is létesül (akkumulátor vagy egyéb). "Hogy fogja érinteni ez a piacot? Megoldódnak majd a szabályozási problémák? Vagy inkább csak eltolják a naperőművek belépésének idejét?" - tette fel a kérdést a beszélgetés moderátora.

Sustianable World 2022, forrás: Portfolio/Stiller Ákos

Luczay Péter, az Alteo termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese elsőként elmondta, hogy ennek a szabálynak még nincsenek meg a részletei, de a szabályalkotó szándéka lekövethető, inkább az új beruházások késleltetése lehetett inkább cél, emögött pedig az ellátásbiztonság szem előtt tartása lehet. Hiányzik egy láncszem, nincs összekötve a létesítés a felhasználással, és a felhasználásra vonatkozóan nincs szabályozói elvárás, az akkreditáció megszerzésén kívül. Kérdés továbbá, hogyan fognak ezek hálózati csatlakozási engedélyt kapni. Másrészt az is felmerül, hogy ha telepítünk ilyen kapacitásokat, akkor hogy lesz a rendszerirányítónak a nap végén ténylegesen elérhető szabályozási kapacitása. Érthető a szándék, de hiányzik minimum egy nagy láncszem. Nem tudjuk az sem, hogy a rendszerrugalmasság megtartására hivatott eszközök telepítése után, hogyan lesznek ezek használva." - ismertette az aggályokat Luczay Péter.

Dr. Farkas Gábor elmondta, hogy

az új rugalmassági előírások 20-25 százalékos általános beruházási költségdrágulást eredményeznek. Ennek a szabályozási keretrendszere nincs kidolgozva. Egyes beruházási komponensek a jövőben nem megfinanszírozható elemek, és a felhasználás alapvető módja is kérdéses.

Mi lesz az akkumulátorok sorsa?

Luczay Péter beszámolt arról is, hogy nagyon nem mindegy, hogy az akkumulátorokat mire használják, úgy megépíteni ezeket nagyon nehéz, ha nem tudjuk, hogy a jövőben hogyan lesznek használva. Részletszabály hiányában ezt elég nehéz eldönteni. "A tárolók csökkenteni tudják, de teljesen nem oldják meg a rendszerben lévő pillanatnyi kiegyensúlyozatlanságot, másrészt a nappalról éjszakára, nyárról télre átvitt energia költséghatékony átvitele sem ismert technológia egyelőre." - ismertette.

Dr. Farkas Gábor szerint, hogy ha a nyugat-európai legjobb gyakorlatot is figyelembe vesszük, az erőmű névleges teljesítménye alapján, 10-30%-os beépített tárolókapacitással több mint 99%-os menetrendtartás érhető el. Így a kérdés inkább az, hogy amennyiben a tárolókapacitások valóban a rendszerbe integrálva megjelennek, akkor az elérhető szabad kapacitás hogyan fog alakulni.

Zarándy Tamás arról is kérdezte a résztvevőket, hogy magát a megújuló energiákat be lehet-e vonni a szabályozási energia biztosításába. Pusztai Tamás elmondta, hogy lehetnek olyan időszakok, amikor ez hasznos fegyver lehet a MAVIR számára, de nem hiszi, hogy ez lenne a fő megoldás. Luczay Péter ezzel ellentétben ösztönözné, vagy akár kötelezővé is tenné ezt a megoldást. "Miért nem mondjuk, hogy mindenkinek kötelező a menetrendjének a 30%-át felajánlani? Szerintem ebben hatalmas potenciál van." - tette hozzá az Alteo vezérigazgató-helyettese.

Az új lehetőségekkel kapcsolatban Farkas Gábor arról számolt be, hogy vizsgálják az új típusú területek energetikai hasznosításba való bevonását. "Van Magyarországon 1600 egykori bányató, ezek közül azokra, amelyeknél elérhető közelségében van közepes vagy nagy feszültségű hálózati elem, valamint nem esnek Naturás oltalom alá, 2000 megawattnyi úszó napelem - floating PV - lehelyezhető. Ez vízgazdálkodási szempontból is előnyökkel járhat. A szakértő kiemelte azt is, hogy az energiatrilemma teljesítéséhez nagy erőműveket kell fejleszteni, egy ekkora térfoglalásnál arra is kell gondolni, hogy mindez 60-70 hektárnyi területfoglalással jár, ez egy komoly élőhelylehetőség is egyben. A naperőművek ökológiai üzemeltetése komoly potenciált hordoz."

