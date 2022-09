A félvezetőké a jövő?

Ahhoz kétség sem fér, hogy a félvezetők piaca komoly növekedés előtt áll. Ez nem meglepő, hiszen a félvezetőket lassan az életünk minden területén használjuk. Míg az 1950-es években szinte az egyedüli félvezető felhasználók a rádiógyártók voltak, 2022-re az autóipar, az okos eszköz ipar és a számítógép gyártók mind mind elképzelhetetlenek lennének félvezetők és chipek nélkül. Szinte minden előrejelzés egyetért abban, hogy évente kétszámjegyű növekedést fogunk tapasztalni 2030-ig ebben az iparágban. A jelenlegi több, mint 500 milliárd dolláros félvezető piac 2030-ra közel 1500 milliárd dolláros piaccá duzzadhat.

A legnagyobb szereplőknek ez a piaci bővülés óriási bevétel és profit növekedést hozhat, így befektetőként jogosan merülhet fel az igény, hogy ebből részesedni szeretnénk.

A felszínen a félvezető ipar magas megtérülésű iparág, és a technológia fejlődésével egyre több félvezetőre és chipre lesz szüksége az emberiségnek. A bevételek jelentős része növekvő piacokról származik, mint az okos eszközök piaca vagy az elektromos autógyártás. Ennek ellenére a félvezető cégek chip eladási bevételei óriási ingadozásokat mutatnak évről évre. Nem ritka, hogy a bevételek pár év alatt megduplázódnak, majd a következő években 50%-kal csökkennek. Ez évtizedek óta így van, és minden félvezetőgyártó tisztában van vele.

A termékek, melyekhez félvezetőket és chipeket használnak fel évtizedek óta egyenletes növekedést mutat. A kereslet-kínálat tekintetében a kereslet szinte állandó és hosszú távon növekszik, így a ciklusok valójában a kínálati oldalon alakulnak ki. A kereslet évtizedek óta növekszik, így a gyártók növelik a kapacitást. Az új gyáregységek üzembe helyezését követően viszont a piacon hirtelen megugrik a kínálat, míg a kereslet azonos szinten marad, ami azonnali 20-40%-os bevétel csökkenéshez vezet.

Amikor azonban az elérhető kapacitás és a kínálat apadni kezd, a kereslet pedig lassan növekszik, a félvezetők ára az egekbe szökik, aminek következtében a bevételek pár év alatt megduplázódnak. Pontosan ez a trend volt igaz a koronavírus utáni időszakra. Az ezt megelőző 2014-2016-os túlkínálati ciklusban (a járvány pár hónapját nem számítva) a félvezető árak mindössze 2 év alatt 20%-kal csökkentek, míg a legutóbbi, 2020 második felétől tartó fellendülési ciklusban az árak 30-40%-kal emelkedtek. Ennek köszönhetően a legnagyobb félvezető gyártó cégek részvényei komoly emelkedést tudhatnak maguk mögött (kivételt egyedül az Intel képez).

Ehhez képest azt láttuk az elmúlt fél évben, hogy a félvezető cégek részvényei sem voltak immunisak a medve piacra és a koronavírus utáni radikális és hirtelen árfolyam emelkedésnek egy részét visszaadták a piacnak. A 2021-es év végi csúcsokhoz képest 20-50%-os mínuszban vannak.

A kérdés, hogy hogyan tovább? Az én meggyőződésem szerint a következő időszakban a félvezető gyártó cégek részvényei nagy valószínűséggel ismét emelkedésnek indulhatnak. Ennek az oka, hogy a bevételek növekedésének az egyetlen akadálya a túlkínálat lenne, éppen ezért azt érdemes megvizsgálni, hogy az új gyártókapacitások mikortól fogják elárasztani a piacot félvezetőkkel és chipekkel.

A legtöbb cég sorra jelentette be az új gyárakat építését és a kapacitások bővítését.

Az Intel Ohio államban építi a világ legnagyobb chip gyárát és a németországi kapacitásait is bővíti a következő években. A Texas Instruments szintén egy zöldmezős beruházást hajt végre Texasban, melynek az üzembehelyezési céldátuma 2025. A Qualcomm pár hónapja írt alá egy kibővített szerződést a gyártásért felelős cégével, hogy biztosítani tudják az új generációs chipek gyártását. A Taiwan Semiconductors Arizona államban és Tajvan déli részét is új gyárakat épít, hogy a megnövekedett keresletet ki tudják elégíteni. Ezek a gyárak 2024-re lesznek üzemképesek a jelenlegi tervek szerint.

Ebből azt a lehet látni, hogy 2024-2026 között jelentősen megnövekednek világszerte a gyártókapacitások, ezzel pedig a kínálati oldal megelőzi a keresletet. Ez azt fogja jelenteni, hogy a fellendülési ciklus véget ér, és elkezdődik az árzuhanási ciklus. A félvezető cégek bevételei mérséklődni fognak, amely nagy valószínűséggel a részvények árát is érinteni fogja. Én azt látom, hogy a 2022-2024-es időszakban még van tér arra, hogy az elmúlt fél éves esését a félvezető cégek részvényei le tudják dolgozni, mielőtt sorban a piacra érkeznek az új gyártókapacitások és a keresleti oldal nem fog tudni lépést tartani a hatalmas kínálati többlettel a 2025-2027 közötti időszakban.

Egy komoly kockázati tényező merül fel a félvezető gyártó cégekkel kapcsolatban függetlenül a félvezetők kereslet-kínálati ciklusaitól, ez pedig a Tajvannal kapcsolatos geopolitikai kockázatok. Amennyiben egy fegyveres konfliktus tör ki Tajvanon, az átírja a befektetési szabályokat a félvezető iparban. A világ legfontosabb chipgyártó állama Tajvan, a világban készült chipek 53-56%-a a gyártási folyamat során minimum egyszer megfordul a szigetországban. Taiwan Semiconductors beszállítója a legnagyobb amerikai gyáraknak, mint a Qualcomm, Nvidia vagy Apple.

Egy esetleges fegyveres konflikus nagy valószínűséggel azonnal magával rántaná a félvezető cégek részvényeinek az árfolyamát, ez alól szinte biztos, hogy nem lenne kivétel.

Mivel a fegyveres konfliktus egy nem valószínű, de mégis elképzelhető forgatókönyv, így a befektetők egyféleképpen tudnak védekezni ez ellen, amennyiben a félvezető cégek közül keresnek potenciális befektetési célpontot a következő időszakra. A megoldás, hogy olyan cég részvényeit vásárolják meg, melynek a legkisebb a kitettsége a tajvani piacon és a lehető legkevésbé függ a tajvani gyártókapacitásoktól és ellátási lánctól.

Ez nehezebb kihívás, mint elsőre gondolnák a befektetők, ugyanis valójában a legnagyobb chipgyártók közül mindegyik valamekkora mértékben függ a tajvani ellátási lánctól. Ezen a helyzeten szeretne változtatni a nemrég életbe lépett CHIPS Act of 2022, amelynek a célja, hogy az Egyesült Államokba visszahozza a félvezető gyártókat. Milliárdos kapacitásbővítési támogatásokat kapnak a legnagyobb amerikai chipgyártók, viszont ez a törvény nem fogja tudni megszüntetni a tajvani függőséget, csupán enyhíteni tudja azt. A legnagyobb kitettséggel jelenleg sorrendben az NVIDIA, AMD és Qualcomm rendelkezik a tajvani ellátási láncok tekintetében. Őket követi a Micron Technology, a Texas Instruments és végül az Intel.

Véleményem szerint az elkövetkező 2-3 évben még keresleti többlet lesz a félvezető iparban, az új gyártókapacitások csak 2024 második felétől kezdenek el megjelenni, ezért az elmúlt fél éves medvepiac kiváló lehetőséget biztosíthat a befektetőknek, akik félvezető gyártó cégek részvényeibe terveznek befektetni. A legnagyobb kockázati faktor egy esetleges tajvani fegyveres konfliktus, mellyel a befektetőknek számolniuk kell. Ez a legegyszerűbben úgy kezelhető, ha olyan céget választ a befektető, melynek az ellátási lánca kevésbé függ Tajvantól a versenytársakhoz képest. A legnagyobb chipgyártók közül az Intel illetve a Texas Instruments lehet a legbiztonságosabb választás a befektetőknek ebből a szempontból, mert mindkét cég komoly gyárkapacitás bővítést hajt végre az Egyesült Államokban a következő években, ezzel mérsékelt a kitettségüket a tajvani piacon.

