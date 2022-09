Nagy dobásra készül a Disney: elhozná a vidámpark élményét az otthonunkba

A kétévente megrendezésre kerülő D23 Expo rajongói találkozón Bob Chapek vezérigazgató arról beszélt, hogy a témaparkok látogatóiról és a felhasználók streaming szokásairól gyűjtött adatokat arra használnák, hogy személyre szabott élményt nyújthassanak a metaverzumban. A projektre úgy hivatkoznak, amely egy újgenerációs történetmesélési technika alapjait fekteti majd le.

"A kérdés az, hogy a következő generációs történetmesélésünk hogyan használja ki azt, amit a vendégről tudunk, hogyan kínál majd új élményt egyedülállóan, Disney-életstílusban - mondta Chapek a Reutersnek.

Chapek már jóval a Meta névváltoztatása előtt azon dolgozott, hogy hogyan lehetne a vidámparki élményt kiterjeszteni azokra is, akik soha nem látogatnak el a vállalat hat parkjának egyikébe sem. A Disney tavaly kezdett el komolyan megalapozni a történetmesélés új formáinak, amikor kinevezte a veterán média- és technológiai vezetőt, Mike White-ot az újonnan létrehozott Next Generation Storytelling and Consumer Experiences egység élére.

White számos ötletet kidolgozott már arra, hogy a kiterjesztett valóság és más technológiák alkalmazásával, hogyan lehet új színt adni a történetmesélésnek. Chapek ehhez kapcsolódóan egy példát említett, egy nyolcperces, kiterjesztett valóságban bemutatott filmet, amelyet a héten mutattak be a Disney+-on.

