Magyarországra érkezett a Ryanair vezére, itt vannak a legfontosabb bejelentések

A Ryanairt is érintő adókivetésre a költségvetés helyzete miatt került sor, hiszen a kormány az idei és a jövő évben 2-2 ezer milliárd forintos kiigazítást tervezett. Ennek a légitársaságokat sújtó része csak egy igen kis részt tesz ki, viszont a kormány tervei szerint a légitársaságokra kivetett különadó 2023 után is velünk marad. A költségvetés helyzete azóta sem teljesen megnyugtató, hiába hoz extra bevételeket a magas infláció például a megugró áfabevételeken keresztül, az energiaszámlán és egyéb kiadásokon legalább akkor veszteség éri a büdzsét. Az augusztusi költségvetési hiány minden idők legnagyobb nyár végi adat volt. Egy potenciális aggály a Ryanair számára, hogy a 2010-es különadók is több évre elnyúltak, ezért nagy bizonytalanságot jelenthet, hogy több évre kell velük tervezni.

A Ryanair kezdettől fogva élesen bírálta a légiközlekedésre kivetett magyarországi különadót. A légitársaság nehezményezte a terhet, miután a szektor a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború miatt rekordveszteségektől szenvedett a közelmúltban. A légiközlekedésben nemhogy extraprofitról, de profitról is alig lehet még beszélni, évek óta az idei nyár volt az első igazán erős forgalmú időszak. Miközben már európai kormányok csökkentik a légiközlekedést terhelő adókat annak érdekében, hogy segítsék a forgalom helyreállását, a turizmust és a munkaerőpiacot a járvány után, Magyarország adót vet ki a légitársaságokra, tovább rontva a magyarországi légiközlekedés és turizmus versenyképességét – mondta el korábban Michael O’Leary.

A kormány azzal indokolta a lépést, hogy megugrik nyáron a hazai légi forgalom és ilyen adókat már évek óta alkalmaznak Németországban, Svédországban, Hollandiában, Franciaországban, Ausztriában és Olaszországban.

Még a különadó életbe lépése előtt a Ryanair arról értesítette utasait, hogy a különadó összegét teljes mértékben áthárítja, mégpedig visszamenőleg a már megvásárolt, de július 1 utáni útra szóló jegyeknél is. Bár hivatalosan több légitársaság nem mondta ki az áthárítást, több cégvezető arra figyelmeztetett, hogy drágulhatnak a repülőjegyek és eltűnhetnek a filléres utak a légiközlekedési különadó következtében.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter ezt követően közölte, hogy fogyasztóvédelmi eljárást indítanak a Ryanair ellen, elfogadhatatlannak és tisztességtelennek nevezte a Ryanair gyakorlatát, amely egy az egyben ráterhelte az utasokra a különadót, különösen, hogy utólag is érvényesítette a már megvásárolt jegyekre.

Ekkor kemény hangvételű üzengetés kezdődött Michael O’Leary és Nagy Márton között.

A légitársaság vezére szerint az adó valójában nem extraprofit-adó, hanem egy országúti rablás egy olyan kormánytól, ami teljesen elszakadt a valóságtól. Szerinte a gazdaságfejlesztési miniszter elfelejtette a közgazdaságtant és fel is ajánlotta neki, hogy elküldi neki a „Közgazdaságtan kezdőknek” című könyvet. A Ryanair vezérigazgatójának stílusa elfogadhatatlan és hagy maga után kivetnivalót – reagált erre Nagy Márton. Hozzátette, hogy "bárcsak akkor is ilyen gyorsan születnének meg a légitársaság válaszai, amikor a magyar állampolgárok fordulnak hozzá ügyfélpanasszal.

A Ryanair az ellene indult eljárásra reagálva járatcsökkentésekkel fenyegetőzött és közlésük szerint panaszt tettek az Európai Bizottságnak a magyar kormány különadója miatt.

A Ryanair végül 300 millió forintos bírságot kapott a fogyasztóvédelemtől, de hivatalosan nem a különadó áthárítása miatt, hanem azért, mert a légitársaság azt állította saját magáról, hogy ő az új különadó alanya. A légitársaság közölte, hogy fellebbez a döntés ellen.

Az elmúlt időszakban a Ryanair vezére több európai nagyvárosban is megfordult, legutóbb Brüsszelben jelentette be, hogy egy újonnan kivetett különadó miatt felszámolja bázisát és kivonul a Brüsszel nagy repteréről. Ezt megelőzően a cég bejelentette, hogy athéni bázisát is bezárja októbertől márciusig.

A bázisok bezárásra nem egyenlő azzal, hogy a cég többé nem tud járatokat üzemeltetni az országban. Erre berepülő légitársaságként ugyanúgy van lehetősége, csupán nem állomásoztathat állandóan repülőgépeket az adott országban.

Ami az operációt illeti, az ír fapados légitársaság, amely sok légitársaságtól eltérően igyekezett a járvány idején is naprakészen tartani pilótáit és legénységét, augusztusban 16,9 millió utast szállított, szemben a 2019 augusztusában elért 14,9 milliós, a koronavírus előtti csúcsértékkel. Augusztus utolsó hetében a Ryanairnek átlagosan több mint 3000 járata repült naponta, csaknem kétszer annyit, mint a következő legnagyobb rivális easyJet-nek (1600 járata) az európai légiforgalmi irányító ügynökség, az Eurocontrol adatai szerint.

Címlapkép: Thierry Monasse/Getty Images