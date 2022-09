Maradnak az árstopok és a kamatstop - Érdekes, de kilőtt az OTP

Portfolio 2022. szeptember 19. 09:53

Továbbra is kedvezőtlen a hangulat a nemzetközi piacokon, Ázsia után Európában is mínuszban vannak a vezető börzék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján Amerikában is kedvezőtlen lehet a nyitás. A hétvége nagy hazai bejelentése volt, hogy a kormány meghosszabbította az árstopokat, ami negatív az OTP vagy a Mol szempontjából is, ennek ellenére ma emelkednek az árfolyamok, részben azért, mert a befektetők az elmúlt napokban már beárazták a negatív hatások egy részét, másrészt a biztos rossz valamivel jobb, mint a bizonytalanság.