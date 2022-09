Már az összes kontinenst eléri Elon Musk műholdas internete

Az Antarktiszon működő McMurdo állomás Starlinkhez kapcsolásával a SpaceX bejelentette, hogy a szélessávú műholdas internet már mind a hét kontinensen működik. A szolgáltatás a közelmúltban vált aktívvá az afrikai Mozambikban és Nigériában, és az év végére a Fülöp-szigeteken is elindul, ezzel betörve Délkelet-Ázsiába is - írj a Cnet.com.

Jelenleg több mint 3000 Starlink műhold kering Föld körüli pályán, és a SpaceX a közeljövőben legalább ezerrel bővítené a flottát az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottságától megszerzett engedélyével. A vállalat távlati célja pedig egy 50 000 ezer "repülő reuteres" óriás konstelláció létrehozása.

Elon Musk Twitteren jelentette be a hírt:

Starlink is now active on all continents, including Antarctica https://t.co/Q1VvqV5G0i