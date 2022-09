Ez lenne a jövő? Nagyon ráálltak a cserélhető akkumulátorokra a kínaiak

A PetroChina csatlakozott a SAIC Motor Corp. vezető kínai autógyártó csoporthoz és a szintén kínai CATL akkumulátorgyártó céghez, hogy közös vállalatot hozzanak létre elektromos járművek cserélhető akkumulátorainak szállítására - közölte csütörtökön a PetroChina anyavállalata, a China National Petroleum Corporation (CNPC) kínai állami olajipari konszern.

A CNPC közleménye nem tartalmaz részleteket a tulajdoni részesedésről, de a www.qcc.com hivatalos üzleti regisztrációs portál szerint az új vállalkozás, a Shanghai Jieneng Smart Power New Energy Technology Co Ltd. 37,5 százalékban a SAIC Motor tulajdonában van, a PetroChina és a CATL pedig egyaránt 12,5 százalékos részesedéssel rendelkezik a közös vállalkozásban. A második legnagyobb kínai olaj- és gázipari vállalat, a Sinopec 25 százalékos tulajdonosa a közös vállalatnak.

A sanghaji központú közös vállalat profilja az elektromos járművek akkumulátor-egységeinek lízingelése, valamint azok gyors cseréjét lehetővé tévő technológia kifejlesztése és szolgáltatásként való nyújtása - írja a CNPC közleménye.

A akkumulátorcsere-technológia fejlesztésének és elterjesztésének az egyik fő támogatója, a kínai Ipari és Információs Minisztérium (MIIT) tervei szerint 2023-ra már több mint ezer akkumulátor-csereállomás áll majd az addigra forgalomba helyezett mintegy 100 ezer, az akkumulátorok gyors cseréjére alkalmas elektromos jármű rendelkezésére Kínában.

Címlapkép: Getty Images