MNB: nincs itt az ideje a Zöld Otthon Program újraindításának, de lesznek más programok

Az MNB és a kormány eszköztárában is nagy hangsúllyal szerepel a fenntarthatóság megteremtése – derült ki a 60. Közgazdász-vándorgyűlés fenntarthatósági szekciójában.

MNB: erősíteni kell a zöld finanszírozást Magyarországon

A Közgazdász-vándorgyűlés fenntartható finanszírozásról szóló szekciójában Kandrács Csaba, az MNB alelnöke többek között arról beszélt, hogy a globális energiaválság miatt az energetikai fordulat soha nem volt ilyen fontos, az energiafüggőség csökkentése és az energiafüggetlenség megteremtése mindennél sürgetőbbé vált, az energiabiztonság növelése és a klímasemlegesség megteremtése ugyanazon lépések megtételét igényli. Magyarország energiafüggősége a legutóbbi adatok szerint az energiaimport révén tavaly 54,4%-os volt, a megújuló részaránya 11,9%. Csak az idei első negyedévi külkereskedelmi mérlegben 2 milliárd eurót romlott a magyar energiaegyenleg.

Az átállás óriási beruházásokat igényel, a környezeti fenntarthatóság azonban elérhető és számottevő előnyökkel is jár. A McKinsey szerint 2050-ig megvalósítható Magyarországon a klímasemlegesség. A fordulat a következő 28 évben a szokásos üzletmenethez képest 150-200 milliárd eurónyi többletberuházást igényel, míg a nukleáris energia hasznosításával is számoló hazai Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia 48-60 milliárd euró beruházási költséggel számol.

Az MNB egyik mandátuma tavaly augusztus óta a környezeti fenntarthatóság elősegítése. 2021-ben 10 zöldkötvény-kibocsátás történt 226 milliárd forint összegben, 21 ESG-alap jelent meg 158 milliárd forint eszközértékkel, és 2 zöld állampapír kibocsátás volt 145 milliárd forint értékben. 2022-ben tovább 3 zöldállampapír-kibocsátás történt 150 milliárd forint értékben, és 31 új ESG-alap ért el 133 milliárd forint eszközértéket. A Zöld Otthon Programhoz hasonló finanszírozási megoldásoknak most nincs itt az ideje, de a folytatáshoz szükséges műhelymunkát most kell elvégezni. A zöld hitelezés előmozdítására tőkekövetelmény-kedvezmények is alkalmasak, és további innovációkon dolgozik a jegybank: ilyen például a zöldtermékkereső.

Kormány: számos eszköz támogatja a zöld átállást

Dobos Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vállalkozásfejlesztésért felelős helyettes államtitkára előadásában elmondta: a hazai kkv-k egyszerre szembesülnek strukturális és akut kihívásokkal, előbbiek közé tartozik a zöld átmenet kihívása. Egy 2021-es KPMG-felmérés alapján az ESG és kiemelten a fenntarthatósági szempontok egyre hangsúlyosabban jelennek meg a nagyvállalati döntéshozatalban, a vezérigazgatók 58%-a szembesült ilyen igénnyel is az érdekeltek részéről. A megkérdezett európai beszerzési vezetők 20%-ánál már most elsődleges kritérium a fenntarthatóság a beszerzési döntéseknél vagy beszállítói átvilágításoknál. Az adatgyűjtési, jelentéstételi és tanúsítványi kötelezettségek teljesítése önmagában is 2-3 milliárdos költséget jelenthet a beszállító kkv-k számára, a termékfejlesztésekhez szükséges beruházások költségei ennél nagyságrendekkel magasabbak lehetnek. Az akadályok leküzdéséhez kormányzati beavatkozásokra is szükség van, leginkább 1. a működési fenntarthatóság megteremtésében, 2. a finanszírozásban, 3. a vevői és jogszabályi megfelelőségben. A vállalkozások zöld átállását már eddig is több eszközzel támogatták.

