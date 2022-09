Hajrázott Amerika, de csak a szépítésre volt elég

Portfolio 2022. szeptember 23. 22:20

Kifejezetten rossz hangulatú kereskedést láthattunk ma az európai tőzsdéken, ennek több oka is volt: délelőtt érkezett meg az eurozóna befektetésimenedzser-indexe, ami alapján tovább gyengült az euróövezet gazdasági teljesítménye, emellett szintén feszültséget okozott az újabb orosz szankciók lehetősége, az olajár-plafon bevezetését lengették be tegnap egy ENSZ-találkozón. Amerikában is az eladók diktáltak pénteken, a kerekedés utolsó szakaszában hiába láthattunk nagyobb hajrát, ez csak a szépítésre volt elég, a meghatározó részvényindexek 1,6-1,8 százalékot veszítettek az értékükből.