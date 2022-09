Nagy esés a világ tőzsdéin, az amerikai jegybankra figyelnek a befektetők

Portfolio 2022. szeptember 23. 16:23

Kifejezetten rossz hangulatú kereskedést láthatunk ma a világ tőzsdéin, ennek több oka is van: délelőtt érkezett meg az eurozóna befektetésimenedzser-indexe, ami alapján tovább gyengült az euróövezet gazdasági teljesítménye, emellett szintén feszültséget okoz az újabb orosz szankciók lehetősége, az olajár-plafon bevezetését lengették be tegnap egy ENSZ-találkozón. Ezek mellett az amerikai jegybank ma egy Fed Listens nevű rendezvény keretein belül tárgyal a különböző ágazatok vezetőivel, többek között a világjárvány gazdaságalakító hatásáról és a munkaerőpiac helyzetéről lesz szó, illetve arról, hogy milyen kihívások és lehetőségek vannak a világjárvány utáni gazdaságra való átállás során - az eseményen Jerome Powell is felszólal, ezt is feszülten figyelhetik a befektetők. Különösen a dollárral szemben gyengül ma a magyar fizetőeszköz, új mélypontra is került a nap folyamán a jegyzés. A forintnak nem tesz jót a negatív befektetői hangulat, és az sem, hogy a magyar költségvetési hiánycél veszélybe került.