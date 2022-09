Néhány hét alatt nagyot estek az energiaárak - De mégis miért?

Portfolio 2022. szeptember 23. 12:00

Európa országait súlyos energiaválság sújtja, elsősorban az orosz-ukrán háború és annak különböző vonzatai - mint például az orosz gázszállítások masszív csökkenése - miatt. Bár azt túlzás lenne állítani, hogy az energiaárak emelkedését a háború kirobbanása indította el, az mindenképp világosan látszik, hogy az emelkedés jelentősen felgyorsult február óta. Az energiaárak emelkedése sajnos nem csak közvetett inflatórikus hatása miatt helyezi nyomás alá a háztartások büdzséjét, hanem közvetlen hatásokról is beszélhetünk például a rekordközeli benzinár vagy a bő egy év alatt kilencszeresére emelkedő gázár miatt. Az elmúlt hetekben azonban jelentősen estek az energiaárak, aminek több oka is van, és még ezzel együtt is jóval magasabban állnak, mint egy évvel ezelőtt.