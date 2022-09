Nagy ütés után rángatják a magyar tőzsdét

A részvény-és devizapiacon alaposan elromlott a hangulat az elmúlt hetekben, a grafikonok is kimondottan csúnyán néznek ki a legtöbb esetben, nem nehéz további lejtmenetet belelátni a mostani trendekbe. Rövid távon viszont találtunk néhány bizakodásra okot adó jelet, több, globálisan is fontos instrumentumban is jöhet akár a fordulat rövid távon.