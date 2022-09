Orbán Viktor jelezte: a dunaújvárosi vasműnek is segíthetnek

Az elmúlt napokban ismét országos figyelmet kapott a - Dunaújváros térségében több ezer családnak megélhetést biztosító - Dunaferr ügye, a helyzet a jelek szerint olyannyira komoly, hogy a hétfői parlamenti vitában is előkerült a kérdés. Közben úgy tudjuk, hogy a vasmű háza táján is történt friss változás.

Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával indult a parlament őszi ülésszaka és a vita során több fontos ügy is előkerült, így a Dunaferr jövője is.

A kabinet foglalkozik Dunaújváros kérdésével, a parlamenti képviselővel egyeztetett a kormány, és a kormányfő reméli, hogy

a napokban valamilyen segítséget nyújthatnak a kilábalás érdekében a városnak és rajta keresztül a vasműnek is.

A miniszterelnök jelzése azok után érkezett, hogy egy hete a dunaújvárosi vasmű egy segélykiáltásnak is felérő közleményt adott ki. Ezek szerint az energiaválság és az acélpiaci pangás miatt Európa jelentős acélgyárai után 2022. szeptember 16-án kritikus lépésre kényszerült a Dunaferr is, mindkét nagyolvasztóját leállította, melynek következményei végzetesek is lehetnek a magyar iparvállalat szempontjából. Már akkor jelezte a társaság, hogy kormányzati segítséggel sikerülhet a továbbélés.

Közben a Portfolio több forrásból is úgy értesült, hogy a társaság újra üzembe állította az egyik kohót.

Orbán Viktor jelzése érdekes, különösen annak fényében, hogy az elmúlt években a vasmű nehezebb időszakaiban a tényleges állami szerepvállalás és segítségnyújtás elmaradt, pedig sokszor hangoztak el konkrét ígéretek (visszaállamosítás, stb). Ennek fényében most több ezer ember várja izgatottan, hogy a kormány pontosan mit is lép az ügyben.

Mészáros Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője a Facebookon hétfőn azt jelezte ennek kapcsán, konkrétumok említése nélkül, hogy a háttérben folyik a munka. A kormánypárti politikus egyébként egy múlt heti bejegyzésében azt állította már, hogy napi kapcsolatban áll a cég menedzsmentjével, és személyesen keresték fel Lázár János építésügyi minisztert, akivel a vasmű helyzetéről is tárgyaltak, Sevcsik Mónika a Dunaferr részéről pedig a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés igazgatójaként levelet írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter uraknak. "E levél tartalmazta azokat a kormányzati lépéseket, amelyek szükségesek a magyar acélipar válságon való átsegítéséhez" - írta akkor.

Szabó Zsolt, Dunaújváros alpolgármestere, a PM elnökségi tagja hétfői tájékoztatásában azt írta, hogy ma személyes egyeztetésen hívta fel Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter figyelmét a vasmű helyzetére. Az ellenzéki politikus szerint ma nincs fontosabb dolog Dunaújvárosban mint a vasmű jövője , ezért kérte a tárcavezető segítségét, aki nem tudott bíztató választ adni, de a végső döntést még nem hozta meg a kormány.

Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt felszólal az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitónapján, 2022. szeptember 26-án. Mögötte Kövér László házelnök. Forrás: MTI/Máthé Zoltán