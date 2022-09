Tovább szakad a gázár, kritikus szint alatt a jegyzés

Portfolio 2022. szeptember 26. 11:00

A hét első napján is folytatódik a gázár esése, azt követően, hogy az előző héten már 210 euró fölött is állt a jegyzés, miután Vlagyimir Putyin részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban. A kezdeti pánik azonban hamar mérséklődött, így a gázpiacon is folytatódik a csökkenés. Az eséshez emellett hozzájárul az előrejelzésekhez képesti gyengébb kereslet, a Norvégiából érkező megnövekedett gázmennyiség, valamint az erősebb LNG-import is.