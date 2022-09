Nagyot bővít Magyarországon a Lego

Lezárult a nyíregyházi Lego gyár kapacitás-növelésének első fázisa, amely jelenleg hazánk egyik legjelentősebb folyamatban lévő beruházása. A most tető alá került, összesen 72 000 négyzetméternyi új létesítményeknek köszönhetően az üzem fröccsöntő kapacitása 50 százalékkal, csomagolási kapacitása pedig 25 százalékkal növekszik majd. A dán játékgyártó vállalat mintegy 53 milliárd forintos befektetésével legalább 250 új munkahelyet hoz létre a régióban - derül ki a cég közleményéből.

A nyíregyházi telephely 2014-ben kezdte meg működését 120 000 négyzetméteres termelési területtel, amelyet később 160 000 négyzetméterre növelt. Jelenleg több mint 3100 dolgozót foglalkoztat, és a gyártás teljes folyamatát lefedi, az alapanyagtól egészen a késztermékig. A most zajló beruházás során a gyártóterület további 50 százalékkal növekszik, ahol a 386 új fröccsöntő gép mellett új csomagoló sorok is helyet kapnak, valamint - többek között - manuális raktárt és adminisztrációs épületeket is kialakítanak. Az épületek váza mára elkészült, a belső terek kialakítása és a technológia telepítése elkezdődött. A tervek szerint az új gyáregység 2023-ra készül el teljesen.

A Lego Csoport hazai gyára a világ öt Lego gyárának egyike, hazánkon kívül jelenleg Dániában, Csehországban, Mexikóban és Kínában folyik termelés, de a tervek szerint 2025-ig további két új gyártóhely is épül az Amerikai Egyesült Államokban és Vietnámban.

A vállalat törekszik arra, hogy gyártóegységei a legnagyobb felvevőpiacokhoz közel működjenek, részben fenntarthatósági szempontok miatt. A Lego Csoport célul tűzte ki, hogy 2032-re 37 százalékkal csökkenti gyártórészlegeinek szén-dioxid-kibocsátását, ennek jegyében a cég nyíregyházi gyára mellé nagyméretű napelemparkot telepített. A megújuló energia mellett a termékek esetében és a csomagolásnál is cél a fenntartható alapanyagokra való átállás. A jelenlegi tervek szerint a dobozokban található műanyag csomagolás helyett 2025-ig papírzacskóra áll át a vállalat.

Címlapkép: Shutterstock