Az energiapiaci innovátorokon Európa szeme - Lehetséges egy gyorsabb energiaátmenet?

Elkezdődött Lisszabonban a The Business Booster expó és konferencia, ahol energiapiaci innovátorok gyűltek össze, hogy bemutatva a megoldásaikat, felgyorsítják a klímasemlegességi pályát és a kibocsátáscsökkentési célokat. A konferenciáról, a kiállítókról és a kétnapos rendezvény legfontosabb momentumairól a Portfolio a helyszínről tudósít.

Idén szeptember 28-án és 29-én Lisszabonban tartják meg a megújuló energetikai fejlesztésekre fókuszáló nagy európai expót és konferenciát, a The Business Boostert (TBB). Az EIT InnoEnergy által szervezett találkozó a startupok, iparági, pénzügyi, politikai döntéshozók és szabályozó testületek képviselőinek részvételével zajlik, és a legfontosabb kérdése, hogy miként biztosítható, illetve gyorsítható fel Európában a fenntartható energiagazdálkodásra való áttérés és a nettó zéró kibocsátás.

A kezdőelőadók között volt a Diego Pavía, az EIT InnoEnergy vezérigazgatója, Elena Bou, a cég innovációs igazgatója, illetve Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke. A szakértők mind hangsúlyozták az innovációk fontosságát az energiaiparban. Az Európai Bizottság alelnöke nyitóbeszédében a támogató pénzügyi források szükségessége mellett felhívta a figyelmet arra a kihívásra is, ami az energiaátmenet munkaerőpiaci oldala, vagyis, hogy elképesztő munkaerőigény fog érkezni az akkumulátorgyártók részéről, - mintegy 800 ezer új dolgozú betanítására, vagy átképzésére lesz szükség 2025-ig, - ami fel kell készülnünk. Elena Bou, innovációs igazgató azt a kérdést tette fel, hogy:

Szükségünk van új felfedezésekre? Egyértelműen. Azért is, mert egyre több energiát használunk. A 2050-ben elért szén-dioxid-kibocsátás felét azok a megoldások fogjuk megszüntetni, amik most jöttek létre, azok a cégek, akik talán most itt is vannak a kiállítók között.

Az új felfedezések akkor tudnak igazán segíteni, ha fel tudjuk az elterjedésüket gyorsítani, és nagy méreteket tudnak ölteni. Így biztosítható, hogy a jó technológiák egyre olcsóbbá váljanak és tömegekhez érjenek el, segítve a nettó zéró kibocsátási célokat. Jó példa erre a napenergia, aminek az ára 50%-ot csökkent az elmúlt 5 évben.

Így lehet csak nagy méretekben zöldebb jövőt teremteni.

Mindezekhez persze a megfelelő piaci kondíciókat is meg kell teremteni, ebben a szabályozásnak nagy szerepe van, - hiszen a rugalmas szabályok azok, amelyek engedik a befektetőknek, hogy hosszú távon tervezzék a befektetéseiket. Szükség van befektetett tőkére, 2021-ben körülbelül 81 milliárd eurót fektettek a klímatechnológiába (a számítások sokszor eltérnek attól függően, hogy mely technológiákat soroljuk ide, a PwC 2021-es adatai alapján csak 2021 első felében 60 milliárd dollár volt a klímatechnológiai befektetés, ami akkori árfolyamon közel 50 milliárd eurónak felel meg - a szerk.). Soknak érezhetjük. Összehasonlításképpen az Amazon bevétele 51 milliárd euró volt tavaly. Így máris nem tűnik elegendőnek a klímacélokat támogató technológiákra beérkező tőke.

Találkoznia kell a befektetők igényeinek és a klímacéloknak. A közös célunk, hogy az energiaátmenet megfizethetőbb legyen, miközben kevesebb szén-dioxid kibocsátást eredményez.

- mondta el Elena Bou. Mindezekhez olyan együttműködésekre is nagy szükség van, mint az Európai Akkumulátorszövetség (European Battery Alliance, EBA), az Európai Zöld Hidrogén Támogató Központ (European Green Hydrogen Acceleration Centre, EGHAC) vagy az Európai Szolár Kezdeményezés (European Solar Initiative, ESI) munkái, a három szervezet együtt 2021-ben 390 milliárd eurós piaci értéket teremtett, valamint 7 milliónál több munkahely létrejöttéhez járult hozzá.

A nyitóelőadók között volt Ron Garan, a NASA korábbi asztronautája, aki többek között az űrutazási tapasztalatairól számolt be a konferencián, de az előadásának a fő üzenete az volt, hogy mennyire kritikus, hogy odafigyeljünk a Föld jövőjére, amit közösen használunk, ezért is kell közösen tennie az embereknek a Föld élhetőségéért, fenntartásáért. A háborút látva, most különösen nehéz egy együttműködő világot elképzelni, ezért fontos megérteni, hogy a nettó zéró célokban nincsenek külön országok, határok, nemzetek, ebben egy egységes bolygót, emberiséget kell látnunk. A mostani energiapiaci döntések elképesztő erőt gyakorolnak a jövőre, ezeket hosszú távra tervezve, és egymással együttműködve kell meghozni.

