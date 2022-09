Fordulat a tőzsdéken, szép emelkedés az amerikai részvénypiacokon

A klímavédelem szempontjából kardinális kérdés, hogy sikerül-e megfelelő mértékben csökkenteni a húsfogyasztást, hiszen részben ez teszi szükségessé a nagyüzemi állattartást, ami jelentősen hozzájárul a klímaváltozáshoz. Az egyik megoldása a problémának az alternatív hústermékek fogyasztása, mint a növényalapú vagy teljesen szintetikus megoldások. Ezek néhány éve még bombaként robbantak be az élelmiszeriparban, és jelentek meg számos nagy étteremlánc kínálatában, de a lendület látszólag csúnyán megtört. A húsalternatívák értékesítése közel 10 százalékot zuhant egy év alatt és a különböző kutatások is azt támasztják alá, hogy a fogyasztók továbbra is szkeptikusak ezenek a termékeknek az egészségügyi hatásaival, és valódi értékével kapcsolatban - ez természetesen tükröződik a szektor zászlóshajójának számító Beyond Meaten, amely szinte a teljes piaci értékét elvesztette néhány év alatt.