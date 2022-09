Koronavírus Magyarországon: itt vannak a friss heti adatok

A friss hivatalos adatok alapján az elmúlt héten áltagosan 1627 fő betegedett meg, ami 7 százalékos visszaesés az egy héttel korábbi napi átlagról. Úgy tűnik, hogy az elmúlt hetekben tapasztalt lassú felfutás után ismét elkezdett visszaszorulni a járvány Magyarországon.

A kórházban ápoltak száma viszont emelkedő tendenciát mutat már második hete, jelenleg 1166 koronavírus fertőzöttet kezelnek kórházban, ami 243 fős emelkedés az egy héttel korábbihoz képest, vagyis 26 százalékos ugrás. A kórházi betegek közül 18 fő van olyan súlyos állapotban, hogy lélegeztetőgépre szorul, ami 4 fővel több, mint az előző héten.

Az elhunytak száma kismértékben, de csökkent az egy héttel korábbihoz képest. Az elmúlt héten 46 beteg hunyt el (a megelőző héten 48), így naponta átlagosan 7 áldozatot szedett a koronavírus Magyarországon. Eddig a járvány 2020 márciusi kitörése óta összesen 47 503 halálesetet hoztak összefüggésbe a koronavírussal.

Az oltások iránt nincs túl nagy érdeklődés, múlt héten első oltást naponta átlagban 46 fő, második oltást 56 fő, harmadik oltást pedig 84 fő kapott. A negyedik oltás valamelyest népszerűbb, múlt héten naponta átlagosan 592 fő kérte, de egyelőre mindössze 3,5% a negyedik oltásukat is felvevők aránya a teljes lakosságban (első oltást 65,7%, második oltást 63,5%, harmadik oltást 39,9% kapott).

A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását – írja a kormányzati portál. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni. Már felvehető a megerősítő oltás az új típusú, omikron elleni Pfizer vakcinával is. Az oltóanyag egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt. A megerősítő oltás a pénteki oltási napokon időpontfoglalás nélkül is felvehető - közölte a kormányzati koronavírus-oldal.

