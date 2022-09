Terjed az AI és a felhő a bankokban - Péterfalvi Attila elárulta, mire kell nagyon figyelni

Tavasszal Magyarországon rekordnak számító GDPR-bírságot osztott ki a NAIH egy banknak egy AI-alapú call centeres megoldás alkalmazása miatt, ám ez korántsem jelenti azt, hogy a mesterséges intelligenciát ne lehetne szabályszerűen alkalmazni a szektorban. Péterfalvi Attila szerint az ügy legfontosabb tanulsága, hogy nagy kockázatú új technológiát csak megfelelő körültekintéssel, tervezéssel és hozzáértéssel szabad használni. A NAIH elnökével többek között az AI és a felhő technológia banki alkalmazásáról, az EU és az amerikai technológiai óriások között húzódó adatkezelési vitáról és a leggyakoribb itthoni adatvédelmi incidensekről beszélgettünk. Hasonló témákkal jövő heti Banking Technology konferenciánkon is foglalkozunk, a rendezvényen Péterfalvi Attila NAIH elnök kerekasztal beszélgetésben vesz részt.

Az eddigi legnagyobb magyar GDPR-bírságot kapta tavasszal egy bank egy call centeres AI-megoldás nem szabályszerű használata miatt. A bank, úgy tudjuk, vitatja a bírság mértékét. Hogy áll most ez az ügy, csökkenhet még ez a bírság?

A pénzintézet ugyan vitatja a bírság összegét a bíróságon, de befizette és eleget tett a hatóság kötelezésének. A bírósági perről azóta nincs több információnk, tárgyalás még nem volt. Abban az esetben csökkenhet a bírság összege, ha a bíróság új eljárásra utasítja a hatóságot és erre irányuló szempontokat ad az ítéletében. Ugyanakkor megjegyezném, hogy 2018 óta nem tudok olyan ügyet említeni, amit a hatóság az alapkérdés megítélése szempontjából érdemben elveszített volna.

Melyek voltak a legfontosabb tanulságai ennek az ügynek?

A legfontosabb tanulság, hogy nagy kockázatú új technológiát csak megfelelő körültekintéssel, tervezéssel és hozzáértéssel szabad használni, és a GDPR immár megteremti ennek a hatékonyabb kikényszerítéséhez szükséges eszközöket is. Nem a szabályok változtak, csak a kikényszerítés hatékonysága.

Fontos, hogy mi ebben a konkrét esetben nem azt vizsgáltuk, hogy a megoldás mesterséges intelligenciával működik-e vagy sem, nem emiatt szabtunk ki bírságot, hanem többek között azért, mert az adatkezelés az érintettek előtt rejtve maradt, nem volt megfelelő tájékoztatás, az érintettek nem tudtak érintetti jogukkal élni, ráadásul már a GDPR előtti időszakra nyúlt vissza a jogellenes adatkezelés.

Úgy tudjuk, a piacon mások is használják a megoldást, lehetne ezt vagy egy ilyen megoldást GDPR-kompatibilisen is működtetni?

Lehet jogszerűen használni MI-t, de az adott ügyben az MI alkalmazása az alapvető jogok megsértésével történt titokban és áttekinthetőség nélkül, érintetti jogok biztosítása és megfelelő tervezés nélkül, amely egy jelentős bevételű és piaci pozíciójú pénzintézettől teljességgel elfogadhatatlan és rossz példa minden kisebb adatkezelő felé. A határozatban is írtak szerint ez egy jelzés is volt a piac felé, 36 oldalon részletesen leírtuk, mi az, ami helytelen volt, és hogyan kellett volna csinálni.

Arról, hogy más adatkezelő is használná ezt a megoldást, nincs információnk. Ez egy konkrét panaszbeadvány alapján indult eljárás volt, de a pénzügyi szektorban a hatóság nem folytatott hivatalból átfogó vizsgálatot.

Persze mendemondákból mi is értesülünk arról, hogy ez nem egyedi ügy volt, ám ahol informálisan rákérdeztünk, ott azt mondták, hogy ilyen jellegű adatkezelést nem folytatnak.

Ugyanakkor lehet, hogy ahol hasonló megoldást használtak, ott ezt a gyakorlatot felfüggesztették.

Milyen nemzetközi visszahangja volt ennek az ügynek?

Az Enforcement-alcsoportban eddig nem volt visszhangja, kérdés nem érkezett, viszont adatvédelmi jogászi szakmai körökben azt lehet mondani, hogy igen figyelemreméltó döntésnek bizonyult.

Más adatvédelmi hatóságok illetve az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) hogy áll a mesterséges intelligencia és az ezzel összefüggő adatkezelések kérdéséhez?

Az Európai Adatvédelmi Testület a jelenleg tervezet fázisban lévő Uniós Mesterséges Intelligencia Rendelet (AIR) kapcsán már tavaly megjelentette az Európai Adatvédelmi Biztossal közös véleményét, amely általánosságban üdvözli a tervezetet és hogy az EU jogszabályi szinten szabályozná a mesterséges intelligencia fejlesztését és üzemeltetését. Az EDPB néhány területen – így például a távoli biometrikus azonosítás terén – azonban szigorítaná a szabályokat. A vélemény fő szabály szerint megtiltaná például az olyan távoli biometrikus azonosító rendszerek használatát, amelyek alkalmasak arra, hogy az érintetteket tulajdonságaik alapján kategóriákba sorolja származás, nem, szexuális orientáció alapján, mivel ez könnyen vezethet hátrányos megkülönböztetéshez.

Péterfalvi Attila Fotó: Kaiser Ákos

A bankok többek között olyan AI-alapú megoldásokat vizsgálnak, amely abban segít nekik, hogy egy adott ügyfélnek adott időpontban milyen terméket érdemes ajánlani. Véleményed szerint egy ilyen gyakorlatot szabályszerűen lehet-e alkalmazni?

Az ördög a részletekben rejlik, az az alapvető kérdés, hogy az érintettet miről tájékoztatják, és milyen adatokat vizsgál, kutat a mesterséges intelligencia.

Egy kvázi üzletszerzési, marketingcélú adatkezelés egészen más, mint az érzelmi viszonyulások elemzése. Az érzelmi hozzáállás, állapot, viszonyulás elemzése olyan adatkezelési cél, amely esetén nem igazán lehet hivatkozni az Európai Adatvédelmi Testület és az adatvédelmi biztos közös iránymutatására. Hiszen ez olyan cél, ami nem tiltott, de nagyon nem kívánatos. Az adatkezelés célja, a hozzá megfelelően kiválasztott jogalap és az annak megfelelő tájékoztatás nagyon fontos, hiszen ekkor tudja az ügyfél az érintetti jogait gyakorolni.

Ha valaki a bankszektorban olyan AI projektbe kezd, ami az ügyfeleket is érinti, érdemes bekopogtatni a NAIH-hoz?

Az adatkezelőnek a tevékenység elkezdése előtt egy hatásvizsgálatot kell elvégeznie. Ha nem biztos abban, hogy olyan módszert választott, ami az érintett adatkezelés kockázatait megfelelően csökkenti, akkor lehetősége van előzetes konzultációt kérni. Akkor kell a hatósághoz bekopogni, ha erre sor került, hiszen az adatvédelmi hatóság korábbi jogköre, az adatvédelmi audit intézménye, ma már nem létezik, mert ellentétes a GDPR-ral.

A felhő technológia már nem annyira új, ugyanakkor a szigorúan szabályozott pénzintézetek óvatosan közelítenek a kérdéshez, de azért egyre jobban nyitnak a technológia irányába. Lehet-e pénzügyi vagy személyes adatokat publikus felhőben tárolni, feldolgozni, milyen adatkezelési szabályokra kellene itt figyelni? Mennyire elterjedt gyakorlat ez szerinted, és mennyire nézné ezt jó szemmel a NAIH?

A felhő technológia az adatok távoli számítógépeken, szervereken történő tárolását, feldolgozását és felhasználását jelenti. Amennyiben a személyes adatokat olyan felhő-alapú hálózaton tárolják, kezelik, amelyre bárki szabadon regisztrálhat (ún. publikus felhő) úgy adatvédelmi szempontból leginkább adattovábbítási és adatbiztonsági kérdések merülhetnek fel. Amennyiben a felhőszolgáltató az adatokat az EU területén kívül, tehát ún. harmadik országban tárolja, tehát innen kínálja a szolgáltatását, úgy az ilyen szolgáltató üzleti igénybevételére a GDPR viszonylag szigorú szabályokat állapít meg, hiszen ebben az esetben az adatok elhagyják az EU területét, a személyes adatok védelmi szintje viszont ebben az esetben sem csökkenhet.

Adatvédelmi szempontból ezért sokkal biztonságosabb megoldásnak számít, ha az adatokat nem ilyen publikus, hanem ún. privát felhőben tárolják, amelyet pl. maga a vállalat tart fent, az adatkezelés eszközei (pl. szerverek) pedig nem harmadik országban, hanem belföldön, de legalább az EU-n belül maradnak. Ettől függetlenül természetesen kialakítható teljesen GDPR-kompatibilis publikus felhőszolgáltatás, de az adatvédelmi kockázatok privát megoldásokkal jobban kezelhetőek véleményünk szerint.

Péterfalvi Attila Fotó: Kaiser Ákos

A nagy technológiai cégek, mint a Facebook, a Google és az EU között évek óta vita van, mert az EU adatvédelmi jogszabályait nem tartják be, az Egyesült Államokban dolgozzák fel az EU-s állampolgárok adatait, az eddig született megállapodások nem hoztak érdemi változásokat. Mennyire reális az, hogy egyszer az EU úgy dönt, hogy tényleg betiltja a Facebook vagy a Google szolgáltatásait, vagy valamilyen gigantikus, sokmilliárd eurós bírságot szab ki nekik, vagy éppen ők kivonulnak Európából? Hogy áll most ez a harc, és mire számítasz ebben a kérdésben?

Ez egyenesen kapcsolódik részben az adatbiztonsághoz, de részben ahhoz a kérdéshez is, hogy a felhőszolgáltatás európai felhőből vagy nem európai felhőből történik. Mert ha nem európai, akkor fel kell tenni mindazokat a kérdéseket, amelyek az EU területén kívülre, tehát harmadik országba történő adattovábbításnak minősülnek, és hogy ott milyen adatbiztonsági vagy adatkezelési szabályok érvényesülnek.

Az említett adatkezelők azzal fenyegetnek, hogy kivonulnak, én megkérdőjelezem ezeknek a felvetéseknek a komolyságát.

Az európai piac egy olyan piac, amely esetében lehet mérgelődni meg ajtót csapkodni, de nem gondolom, hogy végül kivonulnának innen.

Ebben a kérdésben megfogalmazható, artikulálható európai érdekekről van szó. Miért nem létezik olyan online globális vagy olyan digitális környezet, ami európai lenne? Hiszen ilyen szempontból Európa teljes egészében ki van szolgáltatva az USA-nak, Kínának, és az a kérdés, hogy éppen melyiket hangsúlyozzuk. Ha Amerika irányába kiszolgáltatunk minden adatot, az miért nem probléma? Ebből is látszik, hogy Európa itt nagyon le van maradva.

Általánosságban véve melyek most a leggyakoribb adatvédelmi incidensek, milyen esetekre volt példa az elmúlt egy évben, amelyek érdekesek, tanulságosak voltak?

A NAIH-hoz 2021-ben összesen 594 adatvédelmi incidens-bejelentés érkezett. Az adatvédelmi incidensek eredményezhetik az integritás, a bizalmas jelleg, valamint a rendelkezésre állás elvének sérelmét. 2021-ben az incidensek jelentős része (74,5%) a bizalmas jelleg sérülését eredményezte, ehhez képest lényegesen kevesebb incidens (14,8%) járt a rendelkezésre állás elvének megsértésével, míg a bejelentett incidenseknek csak kb. 10%-a (10,7%) vezetett az integritás elvének sérelméhez.

Az adatvédelmi incidensbejelentések legnagyobb része továbbra is valamilyen eszköz vagy adathordozó (pl. telefon, pendrive, laptop) véletlen elveszítésével kapcsolatos. Ezen kívül rendkívül jelentős az ún. félrepostázós ügyek száma is, amikor valamilyen levélküldeményt vagy e-mailt véletlenül rossz címzettnek küldenek ki, aki így megismeri az adott esetben érzékeny, de nem rá tartozó személyes adatokat (pl. bankszámlakivonat, biztosítási levél). Szintén jelentős mennyiséget tesznek ki a zsarolóvírus általi támadások, amikor egy cég informatikai infrastruktúráját és az ott tárolt személyes adatokat teszi hozzáférhetetlenné titkosítással a károkozó program.

A koronavírus-járvány kapcsán az egészségügyi adatokat érintő adatvédelmi incidensek is jelentősek voltak az elmúlt időszakban. Ezek közé tartozott, az az eset is, amikor az érintett kormányhivatal a háziorvosoknak úgy küldött szét koronavírus teszteléssel kapcsolatos részletes betegadatokat, hogy az azokat tartalmazó Excel-fájlt körzetenkénti leválogatás és fájl megnyitását korlátozó hozzáférés-védelem (pl. jelszó) nélkül küldte el. A fájl a benne lévő betegadatokkal olyan személyekhez is eljutott, akik egyébként nem voltak az eredeti címzettek között. A NAIH megállapította az ügyben az adatkezelés biztonságának sérelmét és 10 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a kormányhivatalt.

Címlapkép: Péterfalvi Attila NAIH elnök Fotó: Kaiser Ákos