Folytatódhat az emelkedés a tőzsdéken

Portfolio 2022. szeptember 29. 09:00

A tegnapi napot emelkedéssel zárták a vezető részvényindexek, miután a dollár jelentős negatív irányú korrekcióba kezdett. Ennek megfelelően emelkednek ma reggel az ázsiai tőzsdék, és Európában is jó hangulatban indulhat a nap a kedvezőtlen gázpiaci hírek ellenére, ugyanis már egy negyedik szivárgást is találtak az Északi Áramlat 1 vezetéken. A határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján Amerikában kisebb mínuszban nyithatnak a tőzsdék. Makro fronton ma jön az MNB egyhetes betéti tendere, melyen várhatóan tovább emelik a kamatot a keddi alapkamat-emelés után. Emellett várhatóan délelőtt publikálja szokásos negyedéves inflációs jelentését a magyar jegybank, melyből a friss előrejelzésük részletei is kiderülnek. Délután a német infláció és az amerikai GDP részletes adata is érkezik