Emelkedő bevételek mellett csökkent az Opus Global nyeresége

Jelentősen nőtt 2022 második negyedévében az Opus Global bevétele és EBITDA-ja az előző év azonos negyedévéhez képest, amihez az energetika divízió bővülése, a turizmus szegmens talpraállása, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari üzletág teljesítménye is nagyban hozzájárult. Az ipari termelési szegmens is hozta a számokat, nem jó hír viszont a jövőre nézve, hogy a beruházási stop miatt a Mészáros és Mészáros Zrt. több mint 100 milliárd forintnyi szerződése nem lépett életbe. A bevételek és az EBITDA jelentős növekedése ellenére a cégcsoport adózott eredménye csökkent, amiben a forintgyengülés miatt elkönyvelt pénzügyi soron keletkező veszteség, valamint az energetika divízió magasabb adófizetési kötelezettsége játszott szerepet.

2022. második negyedévében 107 milliárd forintot meghaladó működési bevételt könyvelt el az Opus Global, ami közel 64 százalékos növekedés az előző év azonos negyedévéhez képest – derül ki a társaság ma közzétett féléves jelentéséből.

A negyedévben a tavaly akvizíciókkal felépített energetika divízió, a Tigáz és a Titász teljesítménye jelentősen hozzájárult a bevételhez és a működési eredményhez. A bázisidőszakhoz képest jelentős az üzletág növekedése, ami annak is betudható, hogy 2021. második negyedéve még csak a március végén felvásárolt Tigáz számait tartalmazza, a Titász eredményeit nem. Mindezek eredményeként az energetika divízió működési bevétele a három és félszeresére nőtt az egy évvel korábbi szintről.

A bevétel tekintetében legnagyobb súlyú ipari termelési divízió működési bevétele kétszámjegyű ütemben nőtt, látványosabb növekedés volt a mezőgazdasági és élelmiszeripar bevételeiben, valamint a tavaly még covid következtében gyengén teljesítő, de az idei évre talpra álló turizmus szegmensben.

A cégcsoport működési költsége a bevételekkel összhangban emelkedett, aminek oka nem csak a portfólió bővülése volt, hanem a romló gazdasági környezet, az infláció, az alapanyagárak és az energiaárszint emelkedése. A vállalatcsoporton belül az összes szegmens társaságainak nyereségességét láthatóan érintette az anyag- és energiaárak drasztikus növekedése az elmúlt félévben. Az egyre erősödő infláció várhatóan kihathat a termékek és szolgáltatások eladhatóságára is. 2022-ben a társaságok új kockázati tényezőkkel, így nemcsak a magas alapanyag- és energiaárakkal, hanem ezek hiányával is kénytelenek szembesülni. Jelenleg ezen kockázatok gazdaságra gyakorolt mértékét az év hátralévő részére nem lehet még számszerűsíteni – áll az Opus gyorsjelentésében.

Az Opus Global költségszerkezetében az anyagjellegű ráfordítások súlya a legnagyobb, aminek legfőbb mozgatórugója az alapanyagárak és az energiaárak emelkedése a beszámolási időszakban. A személyi jellegű ráfordítások a létszámnövekedés eredményeként ugrottak meg, ami részben az energetika, részben a turizmus divízió munkaerő bővítésének tudható be.

Az EBITDA szintjén 14,3 milliárd forintos eredményt könyvelt el az Opus, ami szintén jelentős, 50 százalékos növekedés év/év alapon, viszont a bevételtől valamelyest elmarad a dinamika.

A pénzügyi műveletek eredménye során jelentős változás látható a tavalyi ugyanezen időszakhoz képest, amelynek legfőbb oka, hogy az idei évben a pénzügyi műveletek ráfordításai a forintgyengülés miatt jelentősen emelkedtek. Az adófizetési kötelezettség eközben számottevően emelkedett a tavalyi szinthez képest az energetika portfólió teljeskörű bevonása eredményeként, miután az ágazatra jellemző jövedelemadó mértéke jelentősen magasabb a szegmensben.

A főbb eredménysorok negyedéves alakulása az Opusnál (millió forint) 2Q 21 2Q 22 változás (év/év) összes működési bevétel 65405 107161 63,8% EBITDA 9517 14281 50,0% adózott eredmény 3241 1842 -43,2% teljes átfogó jövedelem 3013 1992 -33,9% Forrás: Opus, Portfolio

Ennek megfelelően a bevétel és az EBITDA jelentős emelkedése ellenére az adózott eredmény és a teljes átfogó jövedelem is csökkent: az előbbi 43 százalékkal 1,8 milliárd forintra, az utóbbi 34 százalékos csökkenéssel 1,9 milliárd forintra esett.

A főbb mérlegsorok változása az Opusnál (milliárd forint) 2017 2018 2019 2020 2021 1H 22 változás Pénzeszközök 5,14 98,59 79,44 127,83 133,71 143,13 7% Hosszú lejáratú kötelezettségek 18,87 111,73 147,79 172,09 373,06 388,69 4% Rövid lejáratú kötelezettségek 14,23 184,64 210,86 160,37 201,99 244,15 21% Saját tőke 14,98 280,35 287,55 227,62 314,46 309,17 -2% Mérlegfőösszeg 48,07 576,72 646,21 560,08 889,52 942,01 6% Forrás: Opus, Portfolio

A szegmensek

Ipari termelés

A nehézipari és építőipari vállalatokat magában foglaló szegmens bevétele 11,7 százalékkal nőtt a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, az EBITDA szintjén viszont 4,6 százalékos csökkenést könyvelt el.

2022. első féléve az építőiparban is az ukrán-orosz háború keltette turbulenciákkal telt. A nemzetközi fa- és acélkereskedelem meghatározója Ukrajna, illetve Oroszország, így ezekben a termékekben jelentős hiány alakult ki, a kiskereskedelemben már általánossá vált a napi ármeghatározás. A kilátások sem túl jók, az ukrán-orosz háború negatív hatásai miatt 2022-ben az építőipar visszafogott növekedésére vagy stagnálására lehet számítani. A munkaerőhiány pedig a legjelentősebb probléma a hazai építőiparban, az alapanyag árak emelkedése mellett.

A szegmensen belül mind az építőipari ágazat, mind a nehézipari ágazat nyereségességét érintette az anyag- és energiaárak drasztikus növekedése (vas, acél, energia) az elmúlt félévben. Jelen pillanatban nem lehet számszerűsíteni az energia-áremelkedések hatásait a társaságok működésére – áll a gyorsjelentésben. Szintén jelentős befolyással bír a kormány által megvalósított „beruházás stop” is. A Mészáros és Mészáros Zrt.-nek jelen pillanatban több, mint 100 milliárd forintnyi szerződése nem lépett hatályba, ezeknek a megkezdési időpontjáról jelenleg nincs információ. A társaságok jelenleg is folyamatosan dolgoznak a megkezdett projektek megállapodás szerinti határidőben történő befejezésén – közölte a cég.

Az ipari termelési üzletág alá tartozik a Wamsler, kelet-közép-európai régió legnagyobb kandalló- és tűzhelygyára, (németországi piaci részesedése 7-8% körül alakul). Az első félévben csökkentek az értékesítések, ennek oka, hogy 2021. év végével a cég már nem az olcsó, kis hozzáadott értékkel gyártott berendezések gyártását végzi, hanem a magasabb árkategóriába eső termékek gyártására fókuszál. De az energiaválság súlyosabbra fordulásával a második félév javuló trendeket hozhat véleményünk szerint.

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

Jelentősen, több mint 76 százalékkal nőtt a mezőgazdasági és élelmiszeripari szegmens bevétele a második negyedévben az egy évvel korábbi szintről, az üzletág EBITDA-ja pedig az ötszörösére ugrott. Az első negyedévi, több mint 2 milliárd forintos mínusz után jelentős a javulás.

A 2022-es év hazánkban jelentős csapadékhiánnyal kezdődött és folytatás is hasonlóan alakult, így a második negyedév végére az aszály jelei már jelentősen megmutatkoztak, ami látványosan visszavetette a szántóföldi kultúrák, az őszi, majd a tavaszi vetések növekedését is. Az input anyag árak (műtrágya, növényvédőszer, vetőmag), az energiaárak drasztikus emelkedése mind a szántóföldi növénytermesztők, a takarmányárakon keresztül pedig az állattenyésztők számára is jelentős nehézségeket okozott. Az első negyedév során kirobbant ukrán-orosz háború továbbra is magas kockázatot hordoz a termelők számára. Kérdéses, hogy Ukrajna - mint kiemelt gabonaexportőr - gabonatermelése mekkora kárt szenvedett, és az egyértelmű kibocsátás csökkenés milyen mértékű áremelkedést vált ki a nemzetközi és hazai piacokon. További kockázatot jelent a gazdálkodók számára az energia-áremelkedés, esetleges részleges energia hiány.

Az élelmiszeripari termelés volumenének növekedése tovább gyorsult. Az ukrán-orosz háború kitörése, az energia és alapanyag árak jelentős emelkedése, a rendkívüli aszály hajtotta, és várhatóan a közeljövőben is hajtani fogja az élelmiszerárak drágulását – írja gyorsjelentésében az Opus Global.

Turizmus

A Hunguest Hotels szállodaláncot magában foglaló turizmus szegmens felépült a koronavírus okozta sokkból, ami a bázisidőszakot még nyomasztotta.

Az üzletág működési bevétele a két és félszeresére nőtt, az EBITDA szintjén pedig az egy évvel ezelőtti veszteség után közel 1 milliárd forintos nyereséget ért el a vállalat.

Pénzügyi eredmény soron viszont veszteséget könyvelt el a divízió a Hunguest Hotel euró alapú hitelei következtében.

A kilátásokat befolyásolja, hogy az üzemanyagköltségek emelkedése és a forint gyengülése miatt, a magyar állampolgárok külföldi utazásainak száma várhatóan mérséklődik. Az üzemanyagárak növekedése miatt dráguló közlekedés ugyanakkor a hazánkba irányuló külföldiek keresletét csökkentheti. A szállodapiachoz szorosan kötődő vendéglátásban 2022-ben jelentős mértékű költségnövekedés várható elsősorban az alapanyag- és energiaárak, valamint a munkabérek növekedése miatt, ami 2022 nyár elejére 40-50 százalékos áremelkedést is eredményezett a vendéglátó egységekben.

A nemzetközi turizmus növekedhet 2022-ben, viszont a háborús kockázatok, a koronavírus-járvány és az energiaár-robbanás miatt, nehéz helyzetbe kerülő szálláshelyek okozhatnak szűkebb kínálatot. Az energiaárak drasztikus emelkedése rontja a szegmens jövedelmezőségét, valamint 2022. február végétől az orosz-ukrán háború visszavetette az utazási hajlandóságot, ami több esetben lemondásokhoz vezetett nyugat-európai turistacsoportok tekintetében, és átmenetileg érzékelhető hatása volt a belföldi vendégek foglalási kedvére is.

A vendégfoglalások dinamikája és összetétele a pandémia előtti időkhöz képest jelentősen megváltozott. A foglalások még közelebb kerültek az érkezésekhez, a vendégösszetétel pedig döntően a belföldi egyéni szabadidős szegmens felé tolódott el. A külföldi vendégek aránya tovább nőtt, már eléri a járvány előtti szint közel 70 százalékát.

A hazai szálláshely-szolgáltatók számára messze a legnagyobb kockázatot az energiaköltségek drasztikus emelkedése jelenti, így a nem kellően hatékony energiaintenzitású szálláshelyek komoly versenyhátrányba kerülhetnek.

A közeljövőben kulcskérdés lesz az energiahatékonyság növelése, a megújuló energia felhasználása, az energiatakarékos üzemeltetés, a szigetelés javítása és számos más intézkedés, aminek hatására az energiaköltségek markánsan csökkenthetők – olvasható az Opus Global gyorsjelentésében.

Energetika

2022 második negyedévében a cégcsoport működési bevételeihez 27 milliárd forinttal, EBITDA-jához 4,4 milliárd forinttal járult hozzá a tavaly felépített energetika szegmens.

2022. első félévben az Opus Tigáznál a tervezett gázbeszerzési költség egy milliárd forintot meghaladó mértékben nőtt a földgáz európai tőzsdei árának alakulása és az EUR/HUF keresztárfolyam alakulása miatt.

Az Opus Titásznál a 2022. első félévben a hálózati veszteség pótlására beszerzett villamos energia beszerzési költség emelkedett a 2021. első félévhez képest a villamos áram tőzsdei ára és az EUR/HUF keresztárfolyam alakulása együttes hatására. Az áram világpiaci árának az emelkedése a cég működésére korlátozott mértékben hatott az első félévben, mivel 2022-re lekötötte a társaság a villamosenergia beszerzési árát.

Árfolyam

Az Opus részvényeinek árfolyama 38 százalékot esett idén, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén.