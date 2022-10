Idén télen megtörténhet Európában az elképzelhetetlen: az energiaválság a telefonunknak is betehet

Nem is olyan rég még elképzelhetetlennek tűnt, de mostanra a tomboló energiaválság közepette reális veszéllyé vált, hogy télen akadozhatnak a mobilszolgáltatások Európában, ha az áramkimaradások vagy az energiafelhasználás racionalizálását célzó lépések közepette kiesnek mobilhálózatok – vetíti előre elemző cikkében a Reuters.

A téli energiabiztonság szempontjából nem jó hír, hogy az oroszországi gázszállítások akadozása közepette Franciaországban több atomerőmű leállt karbantartás miatt. A távközlési szektor szereplői attól tartanak, hogy a kemény tél próbára teszi Európa távközlési infrastruktúráját, ugyanis számos országban nincs megfelelő tartalékrendszer a szélesebb körű áramkimaradások kezelésére, ami a mobiltelefon-szolgáltatás kiesésének lehetőségét vetíti előre – mondta el a Reutersnek nyilatkozó több távközlési vezető.

Európában közel félmillió távközlési torony van, és a legtöbbnél körülbelül 30 percig működő tartalék akkumulátorok biztosítják a mobilantennák működésének zavartalanságát.

Az EU országai, köztük Franciaország, Svédország és Németország most olyan megoldásokon dolgoznak, hogy a kommunikáció akkor is működhessen, ha a mobil antennák tartalék akkumulátorai is lemerülnek.

Franciaország

Franciaországban az Enedis áramszolgáltató által előterjesztett terv a legrosszabb esetben akár kétórás áramkimaradást is kezelni tudna - közölte két, az ügyet ismerő forrás a Reutersnek. Az energiamegtakarítás miatt életbe lépő általános áramlekapcsolások csak az ország egyes részeit érintenék váltakozva és az olyan alapvető szolgáltatásokat, mint a kórházak, a rendőrség és a kormányzat, még ekkor is folyamatosan ellátnák. A francia kormány, a távközlési szolgáltatók és az Enedis közműszolgáltató már a nyár folyamán tárgyalásokat folytatott a kérdésről, de részleteket nem közölt a vállalat.

A Reuters szerint a Francia Távközlési Szövetség, ami a nagy helyi szolgáltatók, az Orange, a Bouygues Telecom és az Altice lobbiszervezete, az Enedist teszik felelőssé, amiért a távközlési antennák nem kerültek fel a kivételek listájára áramlekapcsolás esetére. Az áramszolgáltató szerint a hálózat egyes szakaszait el tudja különíteni a kiemelt ügyfelek, például kórházak, kulcsfontosságú ipari létesítmények és a hadsereg ellátása érdekében, és a helyi hatóságoktól függ, hogy a távközlési szolgáltatók infrastruktúráját felveszik-e a kiemelt ügyfelek listájára. Nem könnyű elszigetelni egy mobilantennát a hálózat többi részétől - mondta a francia pénzügyminisztérium egyik, a tárgyalásokhoz közel álló tisztviselője.

Franciaországban mintegy 62 ezer mobiltorony van, és az iparág nem lesz képes az összes antennát új akkumulátorokkal felszerelni – tették hozzá az iparági szereplők.

Svédország

A svédországi és németországi távközlési vállalatok szintén aggodalmukat fejezték ki a kormányuknak a lehetséges áramhiány miatt - mondta több, az ügyet ismerő forrás.

A svéd távközlési szabályozó hatóság, a PTS együttműködik a távközlési szolgáltatókkal és más kormányzati szervekkel a megoldás érdekében, például arról is tárgyalnak, hogy mi történne, ha az áramot be kellene osztani. A PTS finanszírozza jelenleg a szállítható üzemanyagtöltő állomások és mobiltelefonokhoz csatlakoztatható mobil bázisállomások beszerzését a hosszabb áramkimaradások kezelésére - mondta a PTS szóvivője.

Olaszország

Az olasz távközlési lobbiszervezet a Reutersnek elmondta, hogy azt szeretnék, ha a mobilhálózatot kizárnák minden áramszünetből vagy energiatakarékossági leállásból, és ezt fel fogják vetni az új olasz kormánynak. Az áramkimaradások növelik az elektronikai alkatrészek meghibásodásának valószínűségét, ha hirtelen megszakításoknak vannak kitéve - mondta Massimo Sarmi, a távközlési lobbiszervezet vezetője egy interjúban.

Németország

Németországban a Deutsche Telekomnak 33 ezer mobil rádiótornya van, de a vészhelyzeti energiaellátásban csak korlátozott azok száma, amelyeket egyszerre el tudnak látni árammal.

A német távközlési óriás a dízelüzemű mobil vészhelyzeti áramellátó rendszereket fogja alkalmazni, amennyiben hosszabb ideig tartó áramkimaradás állna fenn.

Mi lehet a megoldás?

Az olyan nagy hálózati eszközgyártók, mint a Nokia és az Ericsson a mobilszolgáltatókkal együttműködve dolgoznak az áramhiány hatásainak kezelésén - mondta három, az ügyet ismerő forrás, de a vállalatok nem kommentálták a Reutersnek a híreket.

Az európai távközlési szolgáltatóknak felül kell vizsgálniuk hálózataikat, hogy csökkentsék az extra energiafelhasználást, és energiatakarékosabb rádióállomásokkal kellene korszerűsíteni berendezéseiket

– fejtették ki véleményüket távközlési vezetők. Az energiatakarékosság érdekében a távközlési vállalatok szoftvereket használnak a forgalomáramlás optimalizálására, a tornyok "alvó üzemmódba" helyezésére, amikor nem használják őket, és különböző frekvenciasávok kikapcsolására.

Az évtizedek óta szünetmentes áramellátáshoz szokott európai országokban általában nincsenek generátorok, amelyek hosszabb időre biztosítanák az áramellátást. Európa nagy részén, ahol az áramellátás elég stabil és jó, egy kicsit el voltunk kényeztetve - mondta egy távközlési iparági vezető. Az energiatárolás területén talán kevesebb beruházás történt, mint más országokban – fogalmazta meg az iparág egyik fő problémáját.

