Egyre erősebb az amerikai korrekció, lassan 1000 pontos pluszban a Dow

Portfolio 2022. október 03. 20:58

Komoly mínuszban indult a hét a tőzsdéken, a vezető börzék mellett a magyar tőzsde is lejjebb került, a nyitást követően azonban fokozatosan javult a hangulat, délutánra pedig pluszba fordultak az európai részvényindexek, így a magyar tőzsde is. Amerikában szintén kedvező hangulatban indult a kereskedés, mind 3 vezető index szép pluszban nyitott. A nemzetközi hangulat javulásához hozzájárul a dollár gyengülése is, miután a nemrég publikált ISM beszerzési-menedzser index kedvezőtlen képet fest az amerikai gazdaság alakulásáról, valamint a piac már a foglalkoztatottság növekedésének mérséklődését is árazhatja, amely egyike a Fed által legközelebbről figyelt mutatóknak.